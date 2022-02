I grandi film in streaming che compiono trent'anni nel 2022

News Cinema

Da Gli spietati a L'ultimo dei Mohicani: ecco i capolavori del 1992 che potete trovare in streaming.

Trent’anni fa sono arrivati in sala una serie di lungometraggi davvero memorabile, che hanno reso il 1992 uno dei migliori anni in assoluto nella storia del cinema contemporaneo. Basta pensare che, dovendo selezionare i migliori cinque film in streaming che arrivano dunque a festeggiare il trentennio, abbiamo deciso di lasciare fuori prodotti di grande valore come Casa Howard di James Ivory, Le iene di Quentin Tarantino, oppure un titolo di culto assoluto quale è stato Basic Instinct di Paul Verhoeven. Quelle riportate qui sotto sono dunque a nostro avviso le cinque pellicole (termine appropriato in quanto all’epoca ancora non si girava in digitale) che hanno contraddistinto una stagiona di cinema di qualità altissima. L’ordine è rigorosamente alfabetico. Buona lettura.

Cinque grandi film in streaming che compiono trent’anni

Il cattivo tenente

Dracula di Bram Stoker

La moglie del soldato

Gli spietati

L’ultimo dei Mohicani

Il cattivo tenente

Una coesione di intenti tra regista e attore protagonista raramente si è vista sul grande schermo con tale intensità filmica. Harvey Keitel si immerge nell’universo malato e nichilista creato da Abel Ferrara con una fisicità e un dolore dell’anima senza precedenti. Il cattivo tenente è una discesa all’inferno come solo negli anni ‘90 si poteva realizzare, un film “maledetto” con un personaggio principale che va oltre quelli messi in scena da Scorsese in Mean Streets. Opera coesa e infuocata. Mostruosa prova d’attore. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Dracula di Bram Stoker

Il testo è tratto da Stoker, ma questo Dracula è senza dubbio opera di Francis Ford Coppola e della sua visione strabordante di cinema. Una contaminazione di generi, influenze, trovate di messa in scena mescolate in un calderone cinematografico impossibile da dimenticare. Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves e Anthony Hopkins sono i protagonisti di una favola romantica e insanguinata, un tripudio di effetti speciali meccanici straordinari e di cinema abbagliante. Tre premi Oscar tecnici e grandi incassi. Tutto strameritato. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

La moglie del soldato

Una delle sceneggiature originali più belle e complete mai scritte, che vince uno strameritato Oscar. Un thriller politico che si trasforma in melodramma e presa di coscienza, una storia d’amore che supera i generi e le barriere sessuali. Neil Jordan dirige con grazia profondità uno Stephen Rea ispirato e doloroso, a cui si accompagnano Jay Davidson, Forest Whitaker, Miranda Richardson e Adrian Dunbar. La moglie del soldato è talmente impregnato di umanità imperfetta e dilaniata da spezzare il cuore. Un film di cui ci si può soltanto innamorare. Per sempre. Disponibile su CHILI, TIMVision, Amazon Prime Video.

Gli spietati

Il western definitivo, quello che chiude al meglio il discorso revisionista sul genere iniziato decenni prima. Clint Eastwood riflette sul suo mito rendendolo un’icona con cui egli stesso per primo deve fare i conti. Gli spietati parla di coscienza, di peso dei propri errori, di destino che ti riporta a commetterli ma magari con una visione nuova. Della violenza, dei rapporti umani, delle necessità che spingono un uomo a impugnare una pistola. Accanto al regista e protagonista Gene Hackman, Morgan Freeman, Richard Harris. Quattro Oscar per un capolavoro con uno dei confronti finali più belli di sempre. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

L’ultimo dei Mohicani

L’adattamento dal classico letterario di James Fenimore Cooper ci mostra un Michael Mann che esce dalla sua comfort zone per realizzare un film dagli spazi sconfinati, dall’epica scrosciante anche grazie alla fotografia stupenda di Dante Spinotti e alle musiche trascinanti di Randy Edelman e Trevor Jones. E poi ovviamente Daniel Day-Lewis, carismatico e sensuale come non mai. L’ultimo dei Mohicani pian piano ti arriva sotto pelle, ti trascina dentro il suo mondo romanzato con forza dei sentimenti e vigore della messa in scena. Fino a un finale clamoroso, con un momento di emozione dolorosa, anzi straziante che vede protagonista un dolcissima Jodhi May. Un Mann diverso ma ugualmente ineguagliabile. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.