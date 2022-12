I Film di Natale per tutta la famiglia da guardare su Sky e NOW: le proposte imperdibili

News Cinema

Sky Cinema Christmas e NOW in streaming offrono un catalogo variegato e perfetto per Natale, con tanti film da guardare in famiglia: da Dickens - L'uomo che inventò il Natale al Grinch.

Vi siete mai chiesti perché il Natale piace così tanto? Questo periodo dell’anno è da trascorrere con gli affetti più cari e serve a dare importanza alla famiglia. E quale miglior modo di trascorrere del tempo con i propri cari se non davanti ad un buon film? Con le luci soffuse dell’albero sullo sfondo ed una copertina a portata di mano, guardare un film di Natale è sempre un ottimo metodo anti stress, ancor di più se fatto in compagnia. Quest’anno Sky Cinema e NOW hanno proposto una ricca programmazione di film ambientati a Natale a prova di famiglia attraverso Sky Cinema Christmas. Da Dickens – L’uomo che inventò il Natale al film d’animazione del Grinch: pronti ad una maratona di Natale?



Da Dickens – L’uomo che inventò il Natale al Grinch: i film per le feste

Avete presente Il canto di Natale? Nonostante abbia ottenuto diverse trasposizioni al cinema, in forma live action e cartoon, questa storia senza tempo ambientata nel periodo delle feste è opera di Charles Dickens, scrittore inglese tra i più amati nel contesto letterario. Ed è al suo incontestabile talento che è dedicato Dickens – L’uomo che inventò il Natale. Per alcuni, del resto, questo periodo dell’anno è associato con affetto al suo Canto di Natale. Diretto da Bharat Nalluri, il film è tratto dall’omonimo romanzo di Les Standiford. Una sorta di omaggio allo scrittore e alla sua opera più conosciuta, arrivato al cinema nel 2017 e disponibile anche su Sky Cinema Christmas e NOW in streaming durante le feste natalizie. Ad interpretare Charles Dickens è Dan Stevens. Ambientata nel 1843, la trama segue lo scrittore in un periodo poco felice della sua vita. I suoi ultimi libri hanno deluso le aspettative e, continuamente rifiutato dagli editori, si lascia ispirare dal Natale scrivendo quella che poi sarebbe diventata l’opera più famosa di tutte: Canto di Natale.



Un altro film adatto a tutta la famiglia in vista delle feste e disponibile su Sky e NOW è Il Grinch, film d’animazione uscito nel 2018 con la regia di Yarrow Cheney e Scott Mosier. Si basa sul racconto più famoso di Dr. Seuss uscito verso la fine degli Anni ’50 e, prodotto da Illumination Entertainment, ha riportato al cinema il peloso verde che odia il Natale. Vani i suoi tentativi di sabotare il periodo più felice dell’anno nella cittadina di Chi Sarà.



6 film natalizi per tutta la famiglia su NOW

Con Sky Cinema Christmas la famiglia ha soltanto l’imbarazzo della scelta. Si può trascorrere qualche ora spensierata in compagnia di Paola Cortellesi che interpreta un’altra figura importante delle vacanze natalizie ne La befana vien di notte. Insieme a Stefano Fresi, ha dato vita ad una fanta-commedia perfetta per adulti e bambini. La protagonista conduce una doppia vita: di giorno è un’insegnante, di notte invece si trasforma nella befana. Il film ha ottenuto anche un prequel, La befana vien di notte II – Le origini con Monica Bellucci. Un altro classico d’animazione delle feste è Polar Express, diretto da Robert Zemeckis con una versione digitale di Tom Hanks. Ambientata nella notte più magica dell’anno, un bambino che non crede più alla magia del Natale vivrà un’avventura a bordo di un treno magico che lo farà ricredere.



