Forever Penny Lane: I migliori film in streaming di Kate Hudson

News Cinema

La grande interprete di Quasi famosi compie oggi 43 anni. Rendiamole omaggio con 5 film in streaming.

Talvolta può bastare un ruolo per definire una carriera e imporre il suo interprete nell’immaginario cinematografico collettivo. È quello che per il momento è accaduto a Kate Hudson: la figlia di Goldie Hawn che compie oggi 43 anni ha realizzato qualche commedia di successo e dimostrano una discreta dose di versatilità, come dimostrano i film in streaming sotto elencati. Eppure per noi rimarrà per sempre la Penny Lane creata da Cameron Crowe, figura eterea e insieme dolorosa che rappresenta metaforicamente le illusioni e il brusco risveglio di una generazione e un’epoca. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Kate Hudson

Quasi famosi

Il dottor T e le donne

Le quattro piume

Come farsi lasciare in 10 giorni

Deepwater - Inferno sull’oceano

Quasi famosi (2000)

In questo nuovo millennio di cinema ancora non è stata realizzata una commedia di crescita, amore, sentimenti e musica migliore di Quasi famosi. Cameron Crowe ha compiuto un piccolo grande miracolo di scrittura e messa in scena, raccontando la scena musicale americana degli anni ‘70 con amore, soprattutto per i personaggi. Billy Crudup, Frances McDormand, Patrick Fugit, Philip Seymour Hoffman e una Kate Hudson leggendaria, la quale per il ruolo di Penny lane vince il Golden Globe come miglior attrice non protagonista e sfiora l’Oscar. Il film lo vince per la miglior sceneggiatura originale, e ne avrebbe meritati anche altri. Capolavoro. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Il dottor T e le donne (2000)

Essere diretti da Robert Altman è stato un punto d’arrivo per la carriera di ogni attore americano e non, e la Hudson centra l’obiettivo con un film ispirato, surreale e fantasioso, una commedia sarcastica piena di grandi interpreti come Richard Gere e Laura Dern, tanto per citarne alcuni. Presentato a Venezia, Il dottor T e le donne è uno dei lungometraggi più enigmatici e profetici del grande regista, una piccola grande perla di cinema metaforico e sentito. Da riscoprire assolutamente. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Le quattro piume (2002)

Il kolossal in costume diretto da Shekhar Kapur - quello di Elizabeth con Cate Blanchett - è uno spettacolo d’altri tempi, messo in scena con cura calligrafica e un’attenzione invidiabile ai dettagli. Guerra, passione, gelosia e sentimenti strabordanti per un melodramma in cui la Hudson recita con Wes Bentley e soprattutto il talento selvaggio di Heath Ledger. Per amanti del melodramma letterario ben confezionato. Le quattro pume si dimostra un prodotto di routine con momenti di buon cinema. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, TIMVision.

Come farsi lasciare in 10 giorni (2003)

Come farsi lasciare in 10 giorni: Il Trailer Ufficiale del Film

Commedia di enorme successo commerciale sulla guerra tra i sessi, un tentativo di riproporre la sophisticated comedy anni ‘40 e ‘50 aggiornandola alle coordinate sociali dei nostri tempi. L’alchimia tra la Hudson e Matthew McConaughey è innegabile, e in molti momenti vedendo Come farsi lasciare in 10 giorni ci si diverte, Prodotto funzionale curato e spiritoso. Intrattenimento di genere, nulla di più, ma efficace quando serve. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Deepwater - Inferno sull’oceano (2016)

La Hudson ottiene un ruolo di contorno ma molto sentito in uno dei migliori film diretti da Peter Berg. Disaster-movie che racconta il disastro ecologico realmente accaduto, Deepwater - Inferno sull’oceano vede Mark Wahlberg protagonista di un dramma spettacolare che però non rinnega il racconto del lato umano. Momenti visivamente importanti e personaggi ben delineati per un prodotto che abbina mainstream e racconto preciso e curato. Anche John Malkovich nel cast. Funziona tutto a dovere. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.