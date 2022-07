Festival Cinema Tavolara 2022, il cinema in un territorio in cerca di emozioni

News Cinema

Si è aperto il 32esimo Festival Cinema Tavolara, Una notte in Italia, una manifestazione che regala uno scambio fra ospiti e territorio, mettendo al centro il grande schermo e la ricerca di una nuova convivialità dopo due anni di costrizioni.

Tutta questione di luce e di buio. La luce di un proiettare e il buio delle notti della Costa Corallina, a Tavolara e dintorni, poco a sud di Olbia, in Sardegna. Dal 1991 la splendida cornice di una piccola ma calorosa manifestazione, il Festival Cinema Tavolara 2022, che mette al centro (ma anche intorno e davanti) un grande schermo e le emozioni che il cinema sa regalare. Partito il 13 luglio, si concluderà domenica 17 luglio, con un fine settimana di proiezioni serali nella meravigliosa cornice dell’isola di Tavolara.

La manifestazione, diretta da trent’anni da Piera Detassis - che parla di “Tavolara Experience” più che di festival - ha scaldato i motori nella Peschiera di San Teodoro e nella piazzetta a mare di Porto San Paolo, con una superluna grande e rossa degna di Méliès. Un appuntamento consolidato e molto amato dal territorio. Una stagionalità felice in cerca di rifugio nel cinema e nella condivisione, con ospiti disponibili e coinvolti in chiacchierate, senza traccia delle astratte “masterclass” che proliferano nel paese dei cento campanili e dei ben più numerosi festival estivi.

Una notte in Italia, Cinema Tavolara, si pone orgogliosamente di fronte allo schermo, non gli dà le spalle come troppi appuntamenti che si dedicano al taglio di nastri e ai tappeti di vari colori, sterilmente ossessionati da una comunicazione sospesa in una bolla, spesso senza alimentare un vero scambio con il territorio. In attesa di sbarcare da venerdì 15 e fino a domenica 17 luglio sull’isola di Tavolara, nel Parco Marino protetto, sono stati presentati due film italiani apprezzati di questa stagione: I giganti del sardo Bonifacio Angius, che si è avventurato in un coast to coast dalla sua Sassari per presentare il doloroso e torrenziale apologo sugli sconfitti, presentato a Locarno 2021, mentre la coppia Thony e Barbara Ronchi hanno introdotto Settembre, riuscita opera prima di Giulia Steigerwalt. A condurre queste e tutte le prossime serate Geppi Cucciari, mediatrice ironica fra gli ospiti e il pubblico, capace di disinnescare ogni rischio di pesantezza con ironia e intelligenza.

Settembre: La nostra Intervista Esclusiva a Barbara Ronchi e Thony - HD

Nel fine settimana gli appuntamenti si intensificano, con venerdì 15 luglio sull’isola di Tavolara le proiezioni dalle 21 del corto vincitore del premio David 2022, Maestrale di Nico Bonomolo, e dello splendido Nostalgia di Mario Martone presentato da uno degli interpreti, il parroco anticonformista Francesco di Leva. Sabato 16 serata d'onore dedicata a Silvio Orlando e alla proiezione di Ariaferma di Leonardo Di Costanzo: un omaggio alla sua magnifica carriera coronata quest’anno da molti premi tra cui il David come miglior protagonista. A seguire, nella stessa serata, il documentario Una Squadra-Il Film esordio alla regia del produttore Domenico Procacci. Domenica 17 la serata e il festival si chiuderanno con l’anteprima di Quattordici giorni, scritto e diretto da Ivan Cotroneo, alla presenza dell’autore e regista, della produttrice Francesca Cima e dei due protagonisti del film: Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi.

Infine qualche informazione di servizio, per chi si trova in zona o avesse voglia di partecipare. Le serate prevedono un biglietto di due euro, più uno di prevendita, acquistabile presso il cinema teatro Olbia o sul sito cinemaolbia.it. Per ogni ulteriore dettaglio vi rimandiamo al sito dell’evento cinematavolara.it

foto di Alberto Novelli