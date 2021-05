Emma Watson è fidanzata? Lascia il cinema? L'attrice risponde ai fan su Twitter

News Cinema

Da mesi si rincorrono voci sulla vita privata e sull'abbandono al cinema da parte di Emma Watson. L'attrice ha deciso di rispondere su Twitter rivolgendosi direttamente ai fan.

Dopo mesi in cui sono circolate voci di ogni genere sulla sua vita privata e professionale, al punto da ipotizzare un suo ritiro dal cinema, Emma Watson, attrice amatissima - in particolare dalla generazione di Harry Potter - ha deciso di rispondere su Twitter, rivolgendosi direttamente ai fan. Del resto le voci erano nate anche perché da più di un anno Emma Watson taceva sui social. Nella serie di tweet che trovate qua sotto, scrive:

Cari fan, le voci su un mio fidanzamento o meno, o sul fatto che la mia carriera sia o meno "dormiente", sono solo modi per farvici cliccare, ogni volta che si rivelano vere o false. Se ho delle novità, vi prometto di condividerle con voi. Nel frattempo, per favore considerate che se le notizie non arrivano da me significa solo che sto trascorrendo la pandemia tranquillamente come fanno tutti: non riuscendo a fare il pane col lievito madre, occupandomi delle persone che amo e facendo il possibile per non diffondere un virus che sta contagiando ancora moltissime persone. Vi mando tantissimo amore, sperando che stiate bene e siate felici per quanto sia possibile in questi strani tempi. Ancora una volta, grazie a tutti coloro che lavorano sodo per mantenerci al sicuro e in salute.

Ci sembra un messaggio forte e chiaro, nonché responsabile, quello che Emma Watson ha voluto condividere coi fan. Semplicemente, come molti, si è adeguata alla situazione prendendosi un periodo di riposo e riflessione, in compagnia del compagno Leo Robinson e della famiglia. Al momento non ha nessun progetto cinematografico in vista ma siamo sicuri, a questo punto, che sarà la prima a comunicarlo quando ce lo avrà.

Dear Fans,

Rumours about whether I’m engaged or not, or whether my career is “dormant or not” are ways to create clicks each time they are revealed to be true or untrue. — Emma Watson (@EmmaWatson) May 17, 2021

If I have news - I promise I’ll share it with you. — Emma Watson (@EmmaWatson) May 17, 2021

In the mean time please assume no news from me just means I’m quietly spending the pandemic the way most people are - failing to make sourdough bread (!), caring for my loved ones and doing my best not to spread a virus that is still affecting so many people. — Emma Watson (@EmmaWatson) May 17, 2021