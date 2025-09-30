J. K. Rowling risponde a Emma Watson: "Ha poca esperienza della vita vera"

News Cinema

Dopo che Emma Watson si è dichiarata scissa tra il disaccordo con J. K. Rowling e l'affetto che ancora prova per lei, J. K. Rowling in un post su X ha usato toni ben diversi e severi.

Qualche giorno fa Emma Watson, in una delle sue rare interviste video, ha raccontato di essere scissa nei riguardi di J. K. Rowling: il muro contro muro sulla difesa dei diritti delle persone transgender (Rowling contro, Watson a favore), esplicito dal 2020, non cancella per l'attrice il debito di riconoscenza e l'affetto che comunque prova ancora per la scrittrice. Con un post su X, J. K. Rowling le ha controrisposto con un testo molto duro e severo, che non accetta quest'ambiguità. Se prima di procedere volete leggere quello che ha dichiarato Watson, potete farlo al primo dei link qui in basso. Leggi anche Emma Watson su J. K. Rowling: "Non la cancello, ma il dibattito è doloroso" J.K. Rowling denunciata, Imane Khelif cita la scrittrice per molestie informatiche: indagati anche Trump e Elon Musk

J. K. Rowling accusa Emma Watson di "ignoranza" in un post su X

Mentre è in lavorazione la serie che riadatta, una stagione per libro, il ciclo di Harry Potter, J. K. Rowling non manca sui social di ribadire le sue posizioni a favore delle donne "biologiche", in contrapposizione a una visione che si apre ai diritti di autodeterminazione del genere sessuale. In un clima politico che non favorisce certo chi la critica, Rowling non ha intenzione di far passare a Emma Watson l'equidistanza che l'attrice ha cercato di mantenere nella recente intervista. Come inciso, e valga questo come unico contributo di chi scrive alla delicata questione, le parole di Emma ci erano sembrate molto condivisibili sul piano umano, perché la loro ambiguità ci era apparsa dichiarata e figlia di un imbarazzo effettivo, molto facile da comprendere. Fine dell'inciso, ecco la traduzione del post di J. K. Rowling.

Non sono tenuta a dare eternamente ragione a un qualsiasi attore o attrice che abbia interpretato un personaggio che ho creato. L'idea è ridicola, è come se chiedessi al capo che avevo a ventun anni quali opinioni dovrei avere oggi. Emma Watson e gli altri protagonisti hanno ogni diritto di abbracciare la loro ideologia sull'identità di genere. Queste idee sono protette legalmente, e non vorrei mai che qualcuno di loro sia minacciato di perdere il lavoro, di violenza o morte, per causa di queste.

Comunque, Emma e Dan in particolare hanno tutti e due dimostrato chiaramente negli ultimi anni che pensano che il nostro precedente legame professionale dia loro un diritto particolare - che dico, un obbligo - di criticare me e le mie idee in pubblico. Anni dopo aver finito di recitare nei Potter, continuano ad assumersi il ruolo di portavoci di fatto del mondo che ho creato io.

Quando conosci le persone sin da quando avevano dieci anni, è difficile non sentirsi protettivi nei loro confronti. Fino a poco tempo fa, non ero riuscita a liquidare il ricordo dei bambini che avevano bisogno di essere gentilmente condotti nel recitare i loro dialoghi, in un grande studio cinematografico. Negli ultimi anni, ho ripetutamente declinato gli inviti dei giornalisti a commentare specificamente Emma, persino nel podcast Witch Trials of JK Rowling [lett. "La caccia alle streghe di JK Rowling"]. Ironicamente, ho detto ai producer che non volevo che fosse perseguitata per una cosa detta da me.

Il presentatore televisivo nella clip che embeddo sottolinea il discorso "sulle streghe" di Emma [presentando un premio dei BAFTA, Watson nel 2022 disse: "Sono qui a nome di tutte le streghe", riprendendo una battuta di chi l'aveva introdotta, ndr], e a dirla tutta quello è stato un punto di svolta per me, ma ha una postilla che mi ha fatto ancora più male del discorso in sé. Emma chiese a qualcuno di passarmi una nota scritta a mano da lei, con una singola frase: "Mi dispiace tanto per tutto quello che stai passando" (e ha il mio numero di telefono). Questo quando le minacce di morte, stupro e tortura contro di me erano all'apice, quando fu necessario aumentare le misure di sicurezza intorno alla mia persona, ed ero costantemente preoccupata per l'incolumità della mia famiglia. Emma aveva appena pubblicamente gettato benzina sul fuoco, eppure pensò che una singola frase che esprimeva preoccupazione mi avrebbe rassicurato della sua fondamentale simpatia e gentilezza.

Come altre persone che non hanno mai avuto esperienza della vita adulta senza un cuscino di ricchezza e fama, Emma ha così poca esperienza della vita vera da non rendersi conto della sua ignoranza. Non avrà mai bisogno di un rifugio per i senzatetto. Non finirà mai in un ospedale pubblico misto maschi e femmine. Mi stupirei se fosse mai entrata nel camerino di un negozio da quand'è bambina. La sua esperienza di un "bagno pubblico" implica solo la sua presenza, con una guardia del corpo che sorveglia la porta da fuori. Si è mai dovuta togliere i vestiti in un nuovo spogliatoio misto in una piscina comunale? Ha mai avuto bisogno di un centro statale per gli stupri che si rifiuta di garantire un servizio solo per le donne? Si è mai trovata nella cella di una prigione femminile con uno stupratore che si è autodichiarato donna?

A quattordici anni non ero multimilionaria. Ho vissuto in povertà mentre scrivevo il libro che ha reso famosa Emma. Capisco perciò dalla mia esperienza di vita cosa significa per le donne e le ragazze senza i suoi privilegi il calpestamento dei diritti delle donne, al quale Emma ha così entusiasticamente partecipato. La più grande ironia è che, se Emma non avesse deciso nella sua più recente intervista di dichiarare che mi vuole bene e serba un buon ricordo di me - una virata che sospetto abbia adottato perché si è resa conto che la mia condanna urlata non va più di moda come un tempo - forse non sarei mai stata così onesta.

Una persona adulta non può aspettarsi di ingraziarsi un movimento attivista che regolarmente chiede l'omicidio di una persona amica, poi rivendicare il suo diritto all'amore dell'ex-amica, come se l'amica fosse sua madre. Emma è assolutamente in diritto di non essere d'accordo con me e anche di discutere dei suoi sentimenti verso di me in pubblico - ma io ho lo stesso diritto. E ho deciso finalmente di usarlo.