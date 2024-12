Diamanti: video intervista con alcune protagoniste del film

News Cinema

Sei delle diciotto interpreti del nuovo film corale di Ferzan Ozpetek ci raccontano in una video intervista la loro avventura in Diamanti. Incontro con Vanessa Scalera, Geppi Cucciari, Paola Minaccioni, Milena Mancini, Anna Ferzetti e Lunetta Savino.

Una storia corale, una sartoria di alta qualità al servizio del cinema che racchiude i ricordi e la nostalgia di un'arte magica ma legata alla bellezza profondamente tattile di tessuti, corpetti, colori vivaci. Diamanti segna il ritorno al cinema, in sala, per Ferzan Ozpetek e sta già trovando un pubblico promettente in attesa di quello che accadrà al botteghino di Natale e delle feste. Un gruppo di donne raccontate fra amori e delusioni, solidarietà e grande serietà e amore per il proprio lavoro.

Abbiamo incontrato altre sei interpreti di Diamanti, Vanessa Scalera, Geppi Cucciari, Paola Minaccioni, Milena Mancini, Anna Ferzetti e Lunetta Savino. Ecco la nostra video intervista, in doppia fila.