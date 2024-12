Diamanti: le 18 attrici del film di Ferzan Ozpetek che risplendono come gemme preziose

News Cinema

Alla scoperta delle 18 magnifiche attrici che Ferzan Ozpetek ha diretto in Diamanti: dalle sue muse alle nuove arrivate, da chi abbiamo ritrovato con gioia a chi avremmo voluto rivedere.

Dopo aver scritto, girato, montato e visto il suo quindicesimo film, Ferzan Ozpetek ha capito che in futuro avrebbe sempre raccontato storie al femminile e di sorellanza, perché la solidarietà tra donne, quando è presente, è una forza impossibile da domare e un grido che non può essere in alcun modo soffocato. Per il regista le donne sono innanzitutto le sue attrici, e le sue attrici sono dei diamanti, il che significa preziose, tenaci, resistenti, dure e bellissime. Negli anni, Ozpetek le ha accolte nelle sue case, ha cucinato per loro e con loro ha discusso di progetti cinematografici e di vicende sentimentali. È proprio così che le vediamo all'inizio di Diamanti: riunite intorno a un lungo tavolo e pronte a tuffarsi in una storia appassionata che ha i modi e i toni del miglior melò.

Chi conosce il cinema di Ferzan Ozpetek, sa che buona parte delle 18 interpreti del suo nuovo film hanno già recitato per lui: alcune più di una volta, altre in una sola occasione. Ognuna di loro si è lasciata avvolgere dal calore umano dell'amico Ferzan e dalla sua visione di artista che mescola la realtà al sogno, al desiderio e alla finzione. Hanno accettato tutte subito di lasciarsi sorprendere di nuovo dalla sua macchina da presa, che le ha rese splendide ma vere: nelle loro rughe, nei fianchi arrotondati, negli occhi stanchi attraversati da lampi di giovinezza e sfrontatezza.

i 18 diamanti di Ferzan Ozpetek: le attrici già dirette da Ferzan Ozpetek

Andiamo a scoprire, per la gioia di chi ha già visto Diamanti e per non far arrivare impreparati al cinema quanti lo devono ancora a vedere, chi sono le 18 attrici del film e se e quando sono state già dirette da Ferzan Ozpetek. Cominciamo dalle vecchie guardie:

Luisa Ranieri

Luisa Ranieri interpreta Alberta Canova, una delle due proprietarie deìla sartoria Canova, specializzata in costumi per il cinema e il teatro. L'attrice ha recitato in Allacciate le cinture, Napoli velata e Nuovo Olimpo.

Jasmine Trinca

Jasmine Trinca fa la parte di Gabriella Canova, sorella di Alberta. Non riesce a riprendersi da un trauma del passato e sul lavoro fa fatica a concentrarsi. L'attrice ha recitato ne La Dea Fortuna e ha fatto un cameo in Nuovo Olimpo.

Anna Ferzetti

Anna Ferzetti è Paolina, la modista della sartoria Canova. Deve crescere da sola un figlio e non sa a chi lasciarlo. L'attrice ha debuttato davanti alla macchina da presa proprio in un film di Ozpetek: Un giorno perfetto. Anni dopo l'abbiamo ritrovata nel cast de Le fate ignoranti (la serie).

Paola Minaccioni

Paola Minaccioni impersona la capo sarta Nina, che ha un figlio depresso che non riesce a uscire dalla camera da letto. Delle attrici di Diamanti, la Minaccioni è quella che ha lavorato di più con Ozpetek: in Cuore sacro, Mine Vaganti, Magnifica presenza, Allacciate le cinture e nella serie de Le fate ignoranti

Lunetta Savino

Lunetta Savino presta il volto ad Eleonora, la ricamatrice della sartoria Canova. Eleonora è vedova e ha una nipote ribelle di nome Beatrice. Lunetta Savino ha fatto parte del cast di Saturno contro e Mine Vaganti

Nicole Grimaudo

Nicole Grimaudo è Carlotta, tingitrice della Sartoria di Alberta e Gabriella Canova. È una donna serena e soddisfatta di sé. La Grimaudo ha recitato in Un giorno perfetto e Mine Vaganti

Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci interpreta semplicemente sé stessa. Ozpetek l'ha voluta anche in Mine vaganti e Allacciate le cinture, per poi affidarle la parte della Contessa Mirtilla ne Le fate ignoranti (La serie)

Kasia Smutniak

Kasia Smutniak è Sofia Volpi, l'attrice protagonista del film per cui la Sartoria Canova deve realizzare i costumi, guidata dalla costumista Premio Oscar Bianca Vega. L'altro film di Ferzan Ozpetek che sta nel suo curriculum è Allacciate le cinture.

Carla Signoris

Carla Signoris interpreta Alida Borghese, un'attrice di teatro che odia il cinema e ha bisogno di rassicurazioni e approvazione. La Signoris a ricordiamo ne Le fate ignoranti (la serie) e in Allacciate le cinture.

Aurora Giovinazzo

Aurora Giovinazzo è Beatrice, la nipote ribelle di Eleonora. Beatrice ha un dono, che si rivelerà provvidenziale al momento giusto. L'attrice ha lavorato in Nuovo Olimpo.

Milena Vukotic

Milena Vukotic fa la parte di Zia Olga, la sorella della madre di Alberta e Gabriella Canova. Nonostante la sua non tenera età, è ancora brava a flirtare, in particolare con gli uomini più giovani. L'attrice ha ricoperto un ruolo secondario nella serie de Le fate ignoranti.

Diamanti: i volti nuovi

Milena Mancini

Milena Mancini è la sarta Nicoletta, che viene sistematicamente picchiata dal marito e non ha il coraggio di lasciarlo.

Vanessa Scalera

Vanessa Scalera interpreta la costumista Premio Oscar Bianca Vega, che affida alla Sartoria Canova il confezionamento dei costumi di un film per lei molto importante.

Geppi Cucciari

Geppi Cucciari è la sarta Fausta, felicemente single e con una vita sessuale invidiabile

Mara Venier

Mara Venier è Giuseppina, la cuoca del palazzo che ospita la sartoria Canova. In passato è stata una ballerina molto bella. È un po’ una madre per le donne della sartoria.

Loredana Cannata

Loredana Cannata è Rita, la moglie dell'investitore Leonardo Cavani, amore giovanile di Alberta Canova

Giselda Volodi

Giselda Volodi impersona Franca Zinzi, celebre costumista di teatro.

Sara Bosi

Sara Bosi è Giuseppina, l'ultima arrivata in sartoria. Non ha esperienza, e quindi Alberta la invita a osservare attentamente le sue colleghe

Quali attrici già dirette da Ferzan Ozpetek avremmo voluto vedere in Diamanti

Nella sua carriera Ferzan Ozpetek ha lavorato con diverse altre attrici, ma ovviamente non poteva chiamarle tutte per Diamanti. Ne citiamo soltanto alcune che ci avrebbe fatto piacere rivedere nelle stanze della Sartoria Canova.

Margherita Buy

Straordinaria protagonista de Le fate ignoranti, Margherita Buy si è lasciata dirigere da Ferzan Ozpetek anche in Saturno contro e in Magnifica presenza.

Giovanna Mezzogiorno

Difficilmente dimenticheremo la performance di Giovanna Mezzogiorno ne La finestra di fronte. 14 anni dopo, Ferzan Ozpetek l'ha resa protagonista di Napoli velata.

Isabella Ferrari

Il primo film che Isabella Ferrari ha fatto con Ferzan Ozpetek è stato Saturno contro, seguito da Un giorno perfetto e da Napoli Velata

Ambra Angiolini

Grazie a Ferzan Ozpetek e a Saturno Contro, Ambra Angiolini ha debuttato nel mondo del cinema, aggiudicandosi subito importanti riconoscimenti. Anni dopo il regista l’ha richiamata per Le fate ignoranti (la serie)

Barbora Bobulova

Ozpetek ha voluto Barbora Bobulova in un film per lui molto importante e distante dalle atmosfere de Le fate ignoranti e La finestra di fronte. Parliamo di Cuore sacro, per cui l'attrice ha vinto il Globo d'Oro e il Nastro d'Argento Europeo.

Serra Yilmaz

Chudiamo dicendo che, entrando al cinema a vedere Diamanti, eravamo sicuri di trovare Serra Yılmaz, grande amica del regista e sua attrice-feticcio. La rammentiamo in Harem Suare, Le fate ignoranti, La finestra di fronte, Saturno contro, Un giorno perfetto, Rosso Istanbul e La Dea fortuna.