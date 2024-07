Deadpool & Wolverine, 2 milioni di euro al primo giorno, ma quanto avevano incassato in tutto i precedenti?

News Cinema

Appena uscito nelle nostre sale, Deadpool & Wolverine, stando ai dati Cinetel, ha già portato a casa 2 milioni di euro. Ma com'erano andati da noi e nel mondo i due precedenti? Quali sono i record personali di Wade Wilson?

Deadpool & Wolverine, stando ai dati Cinetel, è partito molto bene al botteghino italiano, con 2.100.000 euro totalizzati in un giorno solo: è un numero vicino a quello di Barbie dell'anno scorso (2.140.300), però inferiore a quello di Inside Out 2 (2.961.882, tenendo presente che quest'ultimo è un film più per famiglie). Diamo un'occhiata alle cifre incassate dai precedenti Deadpool in Italia, facilmente superabili da un Deadpool 3 che arriva caricato di un significato diverso, per la prima volta nell'MCU. Leggi anche Deadpool & Wolverine, la recensione del delirante Deadpool 3

Deadpool & Wolverine schiaccerà gli incassi dei capitoli precedenti?