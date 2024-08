D23: la Disney mostra i muscoli alla convention di Anaheim

News Cinema

Dal Marvel Universe alla Pixar, da Star Wars ad Avatar: Fire and Ash, eco tutto quello che è stato presentato alla D23 lo scorso venerdì.

Quando alle 9.30 dello scorso venerdì mattina ll'Anaheim Convention Center ha aperto i cancelli, migliaia e migliaia di fan della Disney si erano già radunati all'esterno del cpmplesso, in attesa di iniziare ufficialmente la nuova edizione del D23. Almeno quattro generazioni di apassionati hanno iniziato a riempire le sale dove si sono svolti tre giorni di, panel, eventi e proeizioni. Come sempre l'enorme Exhibit Hall al pian terreno del Convention Center ha accolto tutti coloro che hanno voluto acquistare gadget dell'Universo Disney, come come noto comprende anche Star Wars, Pixar, Hulu, FX, ABC e tutte le altre compegnie di proprietà della Disney.

Il primo panel a cui abbiamo potuto assistere nella mattinata è stato Music of Marvel Studios, dove i compositori Michael Giacchino, Christopher Beck e Laura Karpman, hanno discusso della loro collaborazione per alcuni dei migliori cinecomic targati Marvel. La grande sorpresa del panel è arrivata quando Giacchino ha condiviso per la prima volta parte della colonna sonora che sta realizzando per il prossimo The Fantastic Four, le cui riprese sono iniziate proprio la scorsa settimana. Ci sono alcuni echi del primo Danny Elfman nelle sinfonie ascoltat ein anteprima mondiale, in particolare la colonna sonora che il compositore ha creato per Edward mani di forbice di Tim Burton, uscito nel lontanto 1990.

Al’’ora di pranzi l’appuntamento è stato invece con Woody e Buzz, ovvero al panel di festeggiamento dei 30 anni di Toy Story. Leggende della Pixar come i registi Pete Docter e Andrew Stanton hanno parlato della creazione del primo lungometraggio Pixar, condividendo con il pubblico aneddoti e curiosità su quel periodo magico in cui arte e tecnologia hanno trovato il loro equilibrio perfetto.

La storia più divertente che Docter ha condivisto è stata quella in cui... Burger King ha salvato l'intero film! Quando infatti i dirigenti della Disney cominciarono a essere piuttosto preoccupati per lo sviluppo di Toy Story e gli artisti della Pixar erano bloccati da idee che non funzionavano, fu organizzata una proiezione speciale per un dirigente della Burger King al fine di convincere la catena di fast-food a una collaborazione economica. Ebbene, quel dirigente lasciò la sala di proiezione talmente entistasta di ciò che aveva visto che la Disney decise di continuare a portare avanti il progetto. Potere del Whopper!

Il piatto forte primo giorno del D23 è stato senza il minimo dubbio il Disney Entertainment Showcase all'Honda Center iniziato alle sette di sera: uno spettacolo di 3 ore in cui sono stati presentati molti dei film e delle serie TV più importanti dei prossimi anni. L'attesa delle migliaia di fan Disney è stata completamente colmata fin dall'inizio, quando Bob Iger è salito sul palco per presentare Oceania 2 e i suoi protagonisti/doppiatori Auli'i Carvalho e Dwayne Johnson. Poi la prima grande sorpresa della serata: James Cameron si è presentato all'Honda Center per annunciare il titolo ufficiale del terzo film di Avatar, ovvero Avatar: Fire and Ash. "Non è quello che vi aspettate, ma è quello che volete", ha dichiarato il regista premio Oscar al pubblico.

La seconda parte del programma è stata dedicata ai Pixar Animation Studios: la compagnia ha presentato due serie che potremo vedere su Disney+, Win or Lose disponibile dal prossimo dicembre e Dream Productions. La Pixar ha ufficializzato poi quattro lungometraggi in lavorazione: Elio il 13 giugno 2025, poi nel 2026 Hoppers e Toy Story 5 di Andrew Stanton (dove i giocattoli devono affrontare la sfida di essere sostituiti dall'elettronica) e infine Gli Incredibili 3, che sarà scritto e diretto ancora da Brad Bird. Sempre nell'ambito dell'animazione, la Disney Animation ha annunciato Zootopia 2, con il premio Oscar Ke Huy Quan che doppierà un nuovo personaggio, un serpente, e Frozen III diretto ancora da Jennifer Lee.

Dopo l'animazione, il pubblico è stato condotto in una galassia lontana lontana: nell'universo di Star Wars la più grande “new entry: è certamente Jude Law. L'attore britannico è salito sul palco per presentare la serie Skeleton Crew, dove interpreterà un Jedi che diventa una sorta di mentore per i quattro giovanissimi protagonisti. Dopo di lui i fan hanno applaudito Diego Luna, entusiasta della seconda stagione di Andor. Infine, l'unico lungometraggio di Star Wars della serata: Jon Favreau e Dave Filoni hanno presentato al pubblico The Mandalorian and Grogu, due personaggi che dopo il successo della serie TV su Disney + avranno finalmente un loro film sul grande schermo. Le riprese di questa nuova avventura di Star Wars inizieranno tra qualche settimana fa e arriveranno nelle sale nel 2026.

Quando il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige è salito sul palco dell'Honda Center, una standing ovation ha coinvolto le migliaia di fan. Anthony Mackie ha presentato Captain America: Brave New World e abbiamo avuto un primo assaggio di The Fantastic Four: First Steps, con un video-messaggio speciale degli attori principali. Per quanto riguarda le serie Marvel, Iron Heart del produttore esecutivo Ryan Coogler ha ricevuto un'accoglienza calorosa, ma l’ovazione maggiormente roboante è stata sicuramente tributata a Daredevil: Born Again, soprattutto quando il cast si è presentato per applaudire il pubblico. Il vero "guilty pleasure" delle serie è stato però Agatha: All Along, con una splendida performance musicale del cast e della protagonista, la superba Kathryn Hahn.

L'ultima parte dello Showcase è stata dedicata ai lungometraggi Disney: primo della lista è stato Freakier Friday, sequel del successo al botteghino Quel pazzo venerdì con Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis. In seqguito è stata velocemente annunciata una versione live-action di Lilo & Stitch e abbiamo visto il primo teaser trailer del live-action di Snow White con Rachel Zegler e Gal Gadot nel ruolo di Maleficent. Altro piatto servito lo spettacolare trailer di Tron: Ares, presentato dagli attori Jared Leto, Evan Peters e Greta Lee. Infine, dopo tre ore che alla fine si sono rivelate un minimo estentuanti, Barry Jenkins ha mostrato al pubblico le prime immagini di Mufasa, acclamato prequel live-action de Il Re Leone.