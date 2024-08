Biancaneve: ecco il primo trailer italiano del remake in live action con Rachel Zegler e Gal Gadot

News Cinema

Tra i film annunciati dalla Disney coi primi trailer c'è anche Biancaneve, il remake in live action del primo celeberrimo film animato della casa, di cui tanto si è discusso ancor prima delle riprese. Ecco il trailer italiano del film con Rachel Zegler e Gal Gadot.

Tra i film annunciati dalla Disney coi trailer non poteva mancare Biancaneve, remake in live action del primo storico lungometraggio della Casa, Biancaneve e i sette nani, del 1937, vero e proprio capolavoro del cinema d'animazione. Negli anni abbiamo assistito alla nascita di altre Biancaneve, visto che il personaggio è di dominio pubblico, ma solo Disney detiene i diritti della sua versione e dunque è più che logico che nel remake di Mark Webb con Rachel Zegler e Gal Gadot i personaggi siano vestiti come quelli disegnati e gli animali abbiano la stessa importanza, anche se realizzati in CGI. Di Biancaneve si è parlato assai prima delle riprese, per la scelta di Rachel Zegler come protagonista, visto che non è "bianca come la neve" (ma la fiaba si riferisce alla purezza del cuore, più che altro), con accuse di woke, dichiarazioni un po' peregrine della stessa attrice e finte immagini in cui i sette nani erano sostituiti da bizzarri personaggi. A giudicare dal trailer italiano, che vi mostriamo, niente di tutto questo è vero, anche se ovviamente, a partire dal celeberrimo commento musicale, tutto è stato riadattato per i gusti di un pubblico moderno.

Biancaneve: la fiaba e i film

La fiaba di Biancaneve è di origine popolare europea e noi la conosciamo nella versione raccolta dai fratelli Grimm, che il cinema ha in genere depurato delle parti più crudeli. La prima versione cinematografica di cui si ha notizia risale ad un film muto del 1902 e da allora la principessa orfana perseguitata dalla matrigna strega è comparsa molte altre volte sul grande schermo, in una varietà di versioni provenienti da ogni paese, anche parodistiche e perfino pornografiche. Nel nostro immaginario è rimasta la meravigliosa Biancaneve del film Disney del 1937, ma più di recente il personaggio è stato rivisitato da Tarsem Singh in Biancaneve con Lily Collins e Julia Roberts, in Biancaneve e il cacciatore di Rupert Sanders con Kristen Stewart e Charlize Theron, e in svariati altri film, anche made in Hong Kong. La Biancaneve di Mark Webb arriverà nei nostri cinema il 20 marzo 2025. La canzone che ascoltare nel trailer è la celeberrima Whistle While You Work, nella versione italiana Impara a fischiettar, cantata da Biancaneve mentre fa le pulizie nella casa dei sette nani aiutata dai suoi animaletti, composta da Frank Churchill e cantata nell'originale dalla cantante italo-americana Adriana Caselotti e in quella italiana da Lina Pagliughi e nel doppiaggio del 1972 da Gianna Spagnuolo.