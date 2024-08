Star Wars: Skeleton Crew, il primo trailer e la data d'uscita della serie con Jude Law

News Serie TV

Un mix tra I Goonies e Stranger Things ambientata nella Galassia lontana lontana, la nuova serie live-action segue un gruppo di bambini di circa 10 anni provenienti da un piccolo pianeta.

Un viaggio fino ai confini della Galassia seguendo il desiderio, insito in ciascuno di noi, di esplorare il mondo. In occasione dell'evento per i fan D23, è stato diffuso il primo trailer e svelata la data d'uscita di Skeleton Crew, la nuova serie live-action ambientata nell'universo di Star Wars. L'appuntamento con questo nuovo esaltante progetto, definito dalla presidente di Lucasfilm Kathy Kennedy anche "una Goonies che incontra E.T nell'universo di Star Wars" o una "Stranger Things nello spazio", è fissato per il 3 dicembre in streaming su Disney+.

La trama e il cast di Skeleton Crew

Skeleton Crew, creata dal regista di Spider-Man Homecoming Jon Watts e dallo sceneggiatore Christopher Ford, che ne sono anche gli showrunner, segue un gruppo di bambini di circa 10 anni, provenienti da un piccolo pianeta, che si perdono in una galassia strana e pericolosa e devono ritrovare la strada di casa, incontrando lungo il cammino improbabili alleati e nemici. "In sostanza, è una storia sul desiderio di esplorare un mondo più grande del tuo", ha raccontato Watts a StarWars.com. "Penso che sia qualcosa con cui le persone possono identificarsi, indipendentemente dall'età".

I protagonisti sono Wim (Ravi Cabot-Conyers), Fern (Ryan Kiera Armstrong), KB (Kyriana Kratter), Neel (Robert Timothy Smith) e il loro eterogeneo equipaggio: il misterioso ed enigmatico Jod Na Nawood (Jude Law) - che dal trailer scopriamo essere un jedi - e il droide SM-33 (doppiato da Nick Frost), il decrepito primo ufficiale dell'Onyx Cinder. Il cast include anche Tunde Adebimpe e Kerry Condon.

Il team di produzione e i registi

Oltre a Watts e Ford, a serie coinvolge anche come produttori esecutivi Jon Favreau e Dave Filoni, già dietro le quinte di The Mandalorian e Ahsoka. I registi degli episodi sono Jon Watts, David Lowery, i Daniels (Daniel Kwan e Daniel Scheinert), Jake Schreier, Bryce Dallas Howard e Lee Isaac Chung.