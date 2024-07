The Mandalorian & Grogu, l'inizio delle riprese del film si avvicina: avete dato un'occhiata al set? [FOTO]

News Cinema

Il primo ciak del film spin-off di Star Wars con Pedro Pascal è alle porte. A confermarlo, spuntano direttamente dal web le primissime e grandiose immagini dei set di The Mandalorian & Grogu

Quando inizieranno le riprese di The Mandalorian & Grogu? L'attesissimo spin-off della serie cult targata Disney+, ambientata nell'universo cinematografico di Star Wars, potrebbe battere il primo ciak molto presto. Il portale Making Star Wars, tramite Bespin Bulletin, ha diffuso alcuni scatti direttamente dal set del film diretto da Jon Favreau, in cui sono ben visibili le location in fase di costruzione.

I can confirm sets for Star Wars: The Mandalorian & Grogu are being built in SoCal.



They’ve started building what looks like a turret, a base or homes. There’s minimal paint so I can’t say if it’s Hoth for instance. But there’s vaporator-like set dressing.



Here we go again! pic.twitter.com/J99jumbBEH — MakingStarWars.net (@MakingStarWars) July 11, 2024

Le foto suggeriscono che si tratti di un'ambientazione destinata ad una sequenza d'azione, poiché compaiono dei detriti ed una torretta da battaglia. Per il momento non conosciamo alcun dettaglio sulla trama del live-action ambientato in una galassia lontana. Tuttavia, i set in cantiere lasciano ben sperare rispetto all'inizio della produzione. Bespin Bulletin sostiene che le riprese potrebbero cominciare entro il prossimo mese o giù di lì. Girava voce che i set avrebbero aperto i battenti a giugno ma, evidentemente, è tutto slittato. Si spera non di troppo, per la gioia dei milioni di fans in attesa.

The Mandalorian & Grogu: trama, cast e data di uscita dello spin-off di Star Wars

La data di uscita di The Mandalorian & Grogu nei cinema statunitensi è fissata per il 22 maggio 2026. Sarà il primo titolo targato Star Wars dal 2019, anno di L’Ascesa di Skywalker. Come si accennava, non è noto dove condurranno le peripezie del silenzioso Din Djarin (Pedro Pascal) e del suo adorabile braccio destro, alias Baby Yoda. I dettagli sulla trama attualmente sono blindati, così come la collocazione del film nella cronologia della saga ideata da George Lucas. La pellicola andrà a sostituire la quarta stagione di The Mandalorian e, proababilmente a dare degna conclusione all'epopea cominciata nel 2019.

Quanto al cast, oltre al comeback di Pacal, non si sa molto. Variety ha spifferato che Signourney Weaver sarebbe in trattative per un ruolo misterioso. Di recente, inoltre, una delle star principali della serie Disney+, Emily Swallow, ha rivelato che spera di far parte del film. Tuttavia, per il momento, l'interprete dell'Armaiola ha ammesso di non aver ancora sentito Lucasfilm in merito al lungometraggio. A produrre il film saranno il co-ideatore della serie nonché direttore creativo Dave Filoni e la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy.

Com'è noto, ci sono altri ambiziosi progetti in cantiere per il franchise. In primis, Star Wars - New Jedi Order: il film incentrato su Rey (Daisy Ridley) e diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy. C'è poi Star Wars - Dawn of the Jedi, il prequel di James Mangold sulle origini della Forza. Uno di questi titoli uscirà il 18 dicembre 2026 e l'altro il 17 dicembre 2027.