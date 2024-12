Classici fuori Mostra 2025: ecco il programma della rassegna organizzata dalla Biennale di Venezia

News Cinema

Pronta al via la sesta edizione della rassegna dedicata al grande cinema restaurato, organizzata dalla Biennale di Venezia in collaborazione col Circuito Cinema del Comune di Venezia, l'Università Ca’ Foscari e l’Università IUAV di Venezia, costola della sezione della Mostra Venezia Classici.

Classici fuori Mostra. Festival permanente del cinema restaurato è il nome della rassegna organizzata dalla Biennale di Venezia in collaborazione col Circuito Cinema del Comune di Venezia, l'Università Ca’ Foscari e l’Università IUAV di Venezia, che quest'anno giunge alla sua sesta edizione. La rassegna, che nasce come espansione della sezione della Mostra del Cinema Venezia Classici, curata da Alberto Barbera con la collaborazione di Federico Gironi, si terrà quest'anno dal 15 gennaio al 16 aprile presso il cinema Rossini della città lagunare, e presenterà dodici Classici recentemente restaurati dalle principali cineteche di tutto il mondo, in versione originale con sottotitoli in italiano; ogni film sarà preceduto dalla presentazione di un esperto e seguito da una sessione di domande e risposte col pubblico. Particolari facilitazioni riguardano gli studenti (biglietto ridotto 3 euro, abbonamento ridotto 25 euro, biglietto intero 6 euro).

Ecco come ha commentato la presentazione del programma il direttore della Mostra Alberto Barbera:

“Concepire ciò che è stato non come un passato da dimenticare, ma – al contrario – come ciò che deve ancora essere (per dirla con il poeta) non è soltanto un impegno inteso a favorire una migliore conoscenza delle nostre comuni radici culturali, ma anche e soprattutto fornire gli strumenti per affrontare, comprendere e giudicare ciò che deve ancora arrivare. Forgiarlo anche, predisporlo e in qualche modo garantirne in anticipo la qualità, capace di incidere sul nostro futuro prossimo così come quei film hanno contribuito a formare la consapevolezza e l’identità culturale di cui siamo fatti. Un programma, come di consueto, articolato che si dipana fra film d’autore in senso stretto e altri che sono entrati a far parte dell’immaginario collettivo in virtù della loro capacità di costruire modelli spettacolari in grado di incidere sulle nostre coscienze.”

Ecco il programma completo di Classici fuori Mostra 2025