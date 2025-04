Cinque film in streaming per ricordare la grandezza di Marlon Brando

News Cinema

Il leggendario attore nasceva a Omaha, Nebraska, il 3 aprile 1924. Ecco i suoi film in streaming che amiamo maggiormente.

Il 3 aprile 1924 nasceva a Omaha, in Nebraska, la leggenda cinematografica di Marlon Brando. Considerato da molti il più grande attore mai esistito - idea su cui si può dibattere ma che non è assolutamente campata in aria - Brando a partire dagli anni ‘50 ha scritto pagine indelebili di storia del cinema americano. I suoi trionfi sul grande schermo, compresi i due Oscar vinti come miglior attore protagonista, alla fine hanno offuscato anche alcune sue fragorose cadute, altrettanto leggendarie. Questi qui sotto sono cinque film in streaming che raccontano soltanto in minima parte una carriera di altissimi e bassi, di scelte comunque coraggiose anche nell'eccesso. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Marlon Brando

Un tram che si chiama desiderio

Fronte del porto

Ultimo tango a Parigi

Il padrino

La formula

Un tram che si chiama desiderio (1951)

La fragorosa esplosione di Brando come esponente di spicco del “Metodo” dell’Actors Studio arriva grazie alla leggendaria trasposizione cinematografica da Tennesse Williams diretta da Elia Kazan. Un tram che si chiama desiderio vede l'attore duettare in maniera vulcanica con Vivien Leigh, regalando momenti di dramma che entrano direttamente nella storia del cinema. Film epocale per il suo verismo nella messa in scena e la potenza delle interpretazioni. Arriva la prima nomination all’oscar per Brando, mentre le statuette le portano a casa i suoi colleghi, compresa la Leigh. Poco importa, la leggenda dell’interprete è cominciata…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Fronte del porto (1954)

Ancora Kazan dirige Brando in questo film dal realismo incredibile, molto avanti con i tempi rispetto al momento storico di Hollywood in cui è stato realizzato. Fronte del porto compie un atto rivoluzionario, porta il cinema nelle strade, nelle banchine, tra gente vera e psicologie anche complesse, tutt’altro che retoriche. Il risultato è un trionfo: Oscar per il film, la regia, l’attore protagonista e attrice non protagonista, sceneggiatura e alcuni altri. Nel cast anche una magnifica Eva Marie Saint, Rod Steiger, Karl Malden, Lee J. Cobb. Capolavoro indelebile di quel decennio, e dei decenni a venire. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Ultimo tango a Parigi (1972)

Ultimo Tango a Parigi: Trailer Ufficiale versione restaurata - HD

La prova d’attore di Marlon brando che alla fine noi preferiamo sulle altre, per la capacità di dare volto e corpo al desiderio di annichilimento di un uomo che non riesce a superare il dolore della perdita. Il suo personaggio è davvero tra i più complessi e contraddittori della storia del cinema, e l’attore lo interpreta con una potenza psicologica inusitata. Bernardo Bertolucci fa di Ultimo tango a Parigi un film vibrante, “scandaloso” discusso e discutibile, ma mai ruffiano o scontato. Nomination all’Oscar per la miglior regia e per il miglior attore. Tutte le polemiche che si sono verificate dalla sua uscita fino a oggi non intaccano la profondità, anche sconvolgente, di un film davvero unico. Disponibile su Amazon Prime Video.

Il padrino (1972)

Il Padrino: Trailer Ufficiale 50° anniversario - HD

L’adattamento del best-seller di Mario Puzo diretto da Francis Ford Coppola riporta Brando ai fasti degli anni ‘50 e gli regala il secondo Oscar come protagonista. E non poteva essere altrimenti: Il padrino diventa il maggiore incasso della storia del cinema americano, grazie a una messa in scena cadenzata e potente che esalta personaggi e dinamiche psicologiche. Accanto a Brando svettano anche Al Pacino, James Caan, Talia Shire, Robert Duvall, John Cazale e tutti gli altri. Oscar anche per il miglior film e la sceneggiatura. Il seguito sarà addirittura migliore del primo, anche senza Brando…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

La formula (1980)

Vogliamo chiudere con un film tra quelli che tutto rappresentano un fallimento per Brando ma in chi recita insieme a un altro titano del grande schermo come George C. Scott. John G. Avildsen dirige La formula con un occhio forse fin troppo attento alle psicologie dei personaggi. Il duello di interpretazioni tra i due attori è ovviamente eccelso, anche se spesso si perde dietro la lentezza della narrazione, visivamente notevole - tanto da meritare la nomination all’Oscar per la miglior fotografia - il film rappresenta una scommessa persa ma di enorme fascino. Una visione non preconcetta è d’obbligo. Disponibile su Amazon Prime Video.