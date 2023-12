Cinque film in streaming per ricordare Gian Maria Volonté nell'anniversario della sua scomparsa

News Cinema

Il grande attore scomparso nel 1994 ha lasciato un'impronta indelebile nel nostro cinema. Ecco i film in streaming che hanno contribuito a darle forma.

Il 6 dicembre 1994 ci lasciava a soli 61 anni Gian Maria Volonté, un attore imprescindibile per la nostra cinematografia e non soltanto per il suo impegno politico, civile e sociale. Vogliamo ricordarne la grandezza e lo spessore artistico attraverso i soliti cinque film in streaming, sperando che possano aiutare voi lettori amanti di cinema a scoprire o anche soltanto riavvicinarvi a un interprete come non ne abbiamo più avuti. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Gian Maria Volonté

Per un pugno di dollari

Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto

Sacco e Vanzetti

La classe operaia va in paradiso

Il caso Mattei

Per un pugno di dollari (1964)

Lo spaghetti western che cambia la storia del genere - e non soltanto - vede Volonté acerrimo antagonista dello Straniero senza Nome Clint Eastwood. Grazie alla regia vorticosa di Sergio Leone, le musiche immortali di Ennio Morricone e un montaggio sincopato e innovativo, Per un pugno di dollari reinventa il mito del pistolero trasportandolo in un nuovo modo di fare e intendere cinema. Pochi dialoghi ma davvero memorabili per un film ancora oggi innovativo. Semplice ammirazione per tutti coloro che vi hanno partecipato. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Netflix, NOW.

Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (1970)

Il capolavoro di Elio Petri che supera il realismo della messa in scena per diventare metafora, simbolo di un Paese che nasconde i propri scheletri dietro le pieghe dell’ipocrisia sociale, ci regala un Volonté pazzesco, istrionico e avvincente. Una performance che fonde con perizia sopraffina le molte facce del protagonista. Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto si avvale anche di una Florinda Bolkan maestosa, affascinante. Un film quasi distopico, che ottiene il Gran Premio della Giuria a Cannes e l’Oscar per il miglior film straniero. Pietra miliare. Disponibile su NOW.

Sacco e Vanzetti (1970)

Giuliano Montaldo porta al cinema la storia dei due anarchici italiani giustiziati negli Stati Uniti pur essendo innocenti dei crimini di cui erano stati accusati. Sacco e Vanzetti conferma la capacità di Volonté di essere attore capace di valorizzare i colleghi: l'alchimia col coprotagonista Riccardo Cucciolla (Palma d’Oro a Cannes per l'interpretazione) si rivela infatti portentosa, toccante. Un film necessario e avvolgente, che racconta il lato oscuro della giustizia quando sbatte addosso al muro della politica. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

La classe operaia va in paradiso (1972)

Nel ruolo dell’operaio che diventa simbolo della lotta sociale dentro la fabbrica oppressa, Volonté sprigiona tutto il suo carisma di interprete focoso. È senza dubbio lui l’anima burrascosa de La classe operaia va in paradiso, altra collaborazione con Elio Petri che questa volta trionfa a Cannes, anche se ex-aequo col prossimo film della nostra cinquina. Una bravissima Mariangela Melato contribuisce da grande attrice qual è alla riuscita di un melodramma a tinte fortissime, schierato quanto sincero. Da vedere per ricordare a ogni costo. Disponibile su CHILI, Apple Itunes.

Il caso Mattei (1972)

Nelle mani di un Francesco Rosi come sempre desideroso di coniugare spettacolo con indagine storico-civile, Volonté dipinge un Enrico Mattei in chiaroscuro di grandissimo impatto ideale ed emotivo. Il caso Mattei viene cesellato scena dopo scena, sequenza dopo sequenza da un montaggio ardito e con una propria coerenza interna innovativa. Film di impatto ancora oggi forse non del tutto compreso, capace di scuotere senza necessariamente mettere d’accordo. Una delle prove più coraggiose sia dell’autore che del protagonista, la loro collaborazione artisticamente preziosa in mezzo a molti titoli di indubbio spessore. Disponibile su Rai Play.