Buon compleanno, Timothée Chalamet! 5 curiosità sulla star di Wonka

Timothèe Chalamet compie 28 anni: celebriamo il compleanno dell'inarrestabile star del momento svelando alcune interessanti curiosità, tra carriera e vita privata.

Timothèe Chalamet è il protagonista del Natale cinematografico grazie a Wonka, musical diretto da Paul King in sala dal 14 dicembre. L'attore, che oggi - 27 dicembre - compie 28 anni, ha riportato sul grande schermo Willie Wonka, eccentrico cioccolataio nato nel 1964 dalla penna di Roald Dahl. Dopo Gene Wilder e Johnny Depp, sta ora al talentuoso artista portare avanti l'eredità letteraria de La Fabbrica di Cioccolato, sebbene Chalamet sia protagonista di un prequel.

Partiamo proprio dalle peripezie musicali del giovane Wonka per svelare cinque golose curiosità sul festeggiato del giorno. Prima, però, ripercorriamo velocemente la sua biografia e la sua scoppiettante carriera. Newyorchese doc, Timothée è nato e cresciuto a Hell's Kitchen, figlio di mamma americana e papà francese. Condivide la data di nascita con Marlene Dietrich: quando si dice, nascere sotto una buona stella! Oltralpe ha trascorso tutte le estati della sua infanzia, ed ecco perché parla fluentemente il francese. Ha una sorella maggiore, Pauline, che è a sua volta un'attrice.

Dopo gli studi presso la Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts e la Columbia University, ha mosso i primi passi a teatro e in alcune serie tv. Sul grande schermo ha esordito in piccoli ruoli in Men, Women e Children (2014) di Jason Reitman e nel kolossal Interstellar (2014) di Christopher Nolan. La sua popolarità ha spiccato il volo dopo il successo di Chiamami col tuo Nome (2017), diretto da Luca Guadagnino. L'intenso ruolo di Elio gli è valso una nomination all'Oscar e ai Golden Globe 2018 a Miglior attore protagonista.

Il sodalizio con il regista siciliano è proseguito in Bones and all (2022), presentato in anteprima alla 79° Mostra del Cinema di Venezia. Un'altra fortunata collaborazione è quella tra l'attore e Greta Gerwig: per la regista di Barbie (2023), Chalamet ha recitato in Lady Bird (2017) e in Piccole Donne (2019). Degne di nota anche le performance in Dune (2021) di Denis Villeneuve, The French Dispatch (2021) di Wes Anderson e Un giorno di pioggia a New York (2019) di Woody Allen.

1. Wonka, i rischi del mestiere

Sul film Wonka, che in questi giorni di festa si conferma un grande successo al box office italiano, si è scritto e detto tutto. O forse no. Il regista Paul King ha svelato un curioso retroscena sulla fase delle riprese, confessando di aver preso, in quel periodo, circa 22 kg. La causa è facilmente intuibile: l'enorme quantità di cioccolata che circolava sul set.

È un miracolo che [Timothée Chalamet, ndr] sia rimasto così magro e bello. Avevamo questo incredibile cioccolatiere. Noi assaggiavamo queste fantastiche miscele e avevano un sapore ottimo... ovviamente gli attori sono bravi a fingere, ma il miracolo era che erano davvero buone come sembravano!

Chalamet sarà rimasto in perfetta forma, ma non è uscito dalle riprese completamente incolume. Durate la lavorazione di Wonka, infatti, ha sofferto spesso e volentieri di mal di pancia, proprio a seguito della monumentale quantità di cioccolato e caramelle che ha dovuto mangiare. Un malessere che, in qualche occasione, lo ha costretto a letto.

2. Sognando Beckham... o Totti?

Prima di scoprire la vocazione per la settima arte, il pupillo di Luca Guadagnino sognava di diventare un calciatore. Chalamet è da sempre un grande appassionato del mondo del pallone. Com'è noto ha un debole per la Roma e non è raro pizzicarlo per le strade di Hollywood con indosso la maglia del club giallorosso. Sui social, inoltre, è diventato virale uno scatto datato 2008 in cui l'attore appare insieme ai suoi compagni di squadra, quando giocava per i Manhattan Kickers. Durante le sue estati trascorse in Francia, ha anche allenato bambini tra i 6 e i 13 anni.

Non da meno è la passione per il basket. Il neo 28enne ha raccontato più volte che, da piccolo, ha tentato di entrare senza successo nella squadra della sua scuola, accontentarsi di diventare la mascotte. La sua squadra del cuore? I New York Knicks. Il suo giocatore preferito, neanche a dirlo, è LeBron James.

3. Ha pianto per un'ora dopo aver visto Interstellar

Il debutto (o quasi) di Timothèe Chalamet in quel di Hollywood è stato con uno dei film più famosi ed acclamati degli ultimi dieci anni: Interstellar. Christopher Nolan lo scelse per un piccolo ruolo: quello di Tom, figlio del protagonista interpretato da Matthew McConaughey. A quanto pare, il giovanissimo Timmy non si era reso conto di quanto la sua parte fosse piccina. Quando l'ha scoperto, non l'ha presa bene.

Nel 2018, in occasione di una chiacchierata con Emma Stone per la rubrica di Variety 'Actors on Actors', Chalamet ha confessato, non senza imbarazzo, di aver pianto per un'ora subito dopo aver visto Interstellar. Commozione? Non proprio.

Nolan aveva noleggiato un’enorme sala IMAX al Lincoln Center di New York per l’intero cast, ma in realtà in quel giorno eravamo solo io, Anne Hathaway, Jessica Chastain e John Lithgow. Il film l’ho visto e l’ho adorato ma poi, quando sono tornato a casa da papà, ho pianto per un’ora intera. Credevo che il mio ruolo fosse più grande e importante. Non hanno tagliato niente. Ero io che me lo ero immaginato, non so proprio perché.

Difficile non immaginare, a questo punto, Chalamet come nella scena di Interstellar che ha ispirato centinaia di meme. Quella in cui Cooper (McConaughey), ascoltando proprio le parole del figlio in video, si lascia andare a singhiozzi disperati.

4. Due sue ex fidanzate sono 'figlie d'arte'

Apriamo una piccola parentesi sulla vita sentimentale di Timothèe Chalamet, con buona pace delle sue fans. In particolare, colpisce una curiosa coincidenza. Ben due delle sue ex fidanzate - o ex flirt - sono famosissime figlie d'arte. La prima è Lourdes Leon, figlia di Madonna. I due si sono conosciuti nel 2017 frequentando l'Accademia di Belle Arti a New York e sono stati insieme per meno di un anno.

In seguito, sul set del film Netflix The King (2019), Chalamet ha conosciuto l'affascinante Lily-Rose Depp, figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis. La loro relazione, movimentata da qualche tira e molla, è andata avanti fino al 2021. I rumors hanno poi attribuito all'attore liaison con la collega Eiza Gonzàlez e con l'influencer Sarah Talabi. Le ultime indiscrezioni danno attualmente per certa la relazione con l'imprenditrice Kylie Jenner.

4. La faida con Woody Allen

Il talento di Chalamet ha colpito anche un mostro sacro come Woody Allen, che l'ha scelto come protagonista del suo Un giorno di pioggia a New York. Inaspettatamente, l'attore ha preso le distanze dal regista newyorchese, dichiarando che avrebbe donato il suo compenso per il film a Time's Up (il fondo per la difesa legale delle vittime di reati sessuali), al centro LGBT di New York e al RAINN (la più grande organizzazione contro le violenze sessuali negli USA).

La ragione del gesto è connessa alle arcinote accuse rivolte ad Allen dalla figlia adottiva Dylan Farrow. Accuse dalle quali l'88enne è stato scagionato. Nel suo memoir A proposito di niente, Woody Allen si è preso la sua rivincita. Il regista ha sbugiardato Chalamet svelando il vero motivo per il quale il giovane avrebbe rinnegato pubblicamente la loro collaborazione. Semplicemente, temeva che la sua corsa agli Oscar con Chiamami col tuo nome venisse penalizzata.

Timothée ha manifestato il rammarico di essere comparso in un mio film e l’intenzione di versare il suo cachet in beneficenza, ma a mia sorella ha giurato di averlo dovuto fare perché era in lizza per l’Oscar con Chiamami col tuo nome, e lui e il suo agente avevano pensato di avere maggiori chance di vincere prendendo le distanze da me, come poi ha fatto. In ogni caso non rimpiango di avere lavorato con lui e non intendo restituire neanche un dollaro del mio compenso.