Buon compleanno Robert Duvall! Il nostro omaggio attraverso 5 film in streaming

News Cinema

Il grande interprete de Il padrino e Apocalypse Now compie oggi 91 anni: ecco i film in streaming perfetti per raccontare la sua gloriosa carriera.

Il 5 gennaio 1931 nasceva a San Diego la leggenda vivente del cinema americano che risponde al nome di Robert Duvall. Dopo aver esordito al cinema nel 1962 con il classico Il buio oltre la siepe, l’attore si è affermato grazie al dramma intimista Non torno a casa stasera, diretto nel 1969 da Francis Ford Coppola. E proprio la collaborazione col titanico cineasta ha determinato alcuni dei momenti più importanti della carriera di Duvall, come dimostrano i cinque film in streaming scelti per rendergli omaggio. Una carriera costellata di capolavori ma anche di opere meno memorabili in cui però Divall ha ugualmente dimostrato la sua statura di attore roccioso e insieme sensibile. Ecco dunque il nostro doveroso tributo al vincitore dell’Oscar per Un tenero ringraziamento, purtroppo non disponibile in streaming in Italia. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati dal grande Robert Duvall

M.A.S.H.

Il padrino

Apocalypse Now

Terra di confine

The Judge

M.A.S.H. (1970)

Il capolavoro diretto dal genio inarrivabile di Robert Altman permette a Duvall di recitare insieme ad altri mostri sacri quali Donald Sutherland, Elliott Gould e Tom Skerritt. M.A.S.H. è una commedia satirica di spessore inusitato, che viene diretta con un estro impareggiabile e interpretata e un gruppo di attori in stato di grazia. Palma d’Oro a Cannes e Oscar per la miglior sceneggiatura non originale. Arriva anche la candidatura per il miglior film, ma la statuetta va, ironia della sorte, al guerrafondaio e conservstore Patton generale d'acciaio. Ma l'escursione di Duvall nella commedia è di livello assoluto. Disponibile su NOW.

Il padrino (1972)

Il Padrino: Il Trailer Ufficiale del Film

Arriva la prima nomination all’Oscar - come non protagonista - per il ruolo del “consigliori” Tom Hagen, che Duvall interpreta con eleganza e trattenuta partecipazione. La sequenza a Los Angeles col produttore cinematografico è uno dei momenti più alti de Il padrino, film monumentale tratto dal bestseller di Mario Puzo. Francis Ford Coppola dirige al meglio Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Diane Keaton, Talia Shire e tutti gli altri. Tre Oscar tra cui miglior film e attore, con un sequel che bisserà la grandezza dell’originale. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Apocalypse Now (1979)

Apocalypse Now: il trailer della versione in Blu-Ray

Ancora Coppola in un progetto ancora più monumentale dei precedenti. Apocalypse Now è il cinema inteso come visione che spinge ai limiti del possibile se stessa. Un film titanico e ipnotico, un viaggio all’inferno della mente e del cuore dell’America impegnata in Vietnam. Duvall conquista la nomination all’Oscar grazie a una sola sequenza. Martin Sheen è straordinario protagonista di un’opera senza eguali, che ha cambiato il modo di pensare e fare cinema mainstream. Palma d’Oro a Cannes. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Terra di confine (2002)

Terra di confine - Open Range: il trailer del film

Chiamato da Kevin Costner ad affiancarlo come coprotagonista di questo western ammirevole, Duvall risponde con una prova saggia e di enorme spessore, impreziosendo Terra di confine e contribuendo a farlo diventare uno dei migliori titoli di inizio millennio. Un’opera appassionata e insieme turbolenta, in cui svetta anche una bravissima Annette Bening. Prova inconfutabile di quanto Costner sia stato il vero, ultimo eroe americano. Non senza macchia, ma comunque depositario di valori forti. Film semplicemente magnifico. Disponibile su CHILI, Infinity +, Amazon Prime Video.

The Judge (2014)

Chiudiamo con l’ultima interpretazione di spessore di Duvall, che gli ha regalato la settima nomination all’Oscar. Robert Downey Jr. è intenso protagonista di un dramma giudiziario ben diretto da David Dobkin, dove il rapporto tra i personaggi è forse anche più importante della trama. The Judge si poggia sul rapporto padre-figlio conflittuale ben sviluppato dai due attori. Un discreto successo di pubblico per un film ottimamente confezionato e ben organizzato. Da vedere senza problemi. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.