Buon compleanno Blake Lively! Celebriamo l'attrice con i suoi migliori film in streaming

Spegne 37 candeline la protagonista della serie di culto Gossip Girl. Ecco i film in streaming in cui l'abbiamo ammirata anche sul grande schermo.

Sebbene al cinema non abbiamo realmente ottenuto successi commerciali che l’hanno resa una star di prima grandezza, nel corso degli anni Blake Lively si è comunque affermata come un’icona di stile, diventando una delle celebrità più amate dal pubblico giovanile. Nel giorno del suo trentasettesimo compleanno vogliamo celebrare Blake Lively attraverso cinque dei suoi film in streaming. Buona lettura.

The Town (2010)

The Town: Il trailer del film diretto ed interpretato da Ben Affleck

Il thriller d’azione diretto e interpretato nel ruolo principale da Ben Affleck rappresenta l’interpretazione probabilmente più ostentata della carriera della Lively, efficacissima nel ruolo di una ragazza tossicodipendente. The Town si avvale anche di un Jeremy Renner da nomination all’Oscar e di un gruppo di caratteristi a supporto davvero notevole, tra cui un solido Jon Hamm e una brava Rebecca Hall. Film che dimostra già l’intelligenza e la lucidità di Affleck regista, ottimo a dosare tensione e spettacolo. Titolo di indubbio spessore. Disponibile su CHILI, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

Le belve (2012)

Le belve: Il trailer italiano del film di Oliver Stone

Il thriller d’azione tratto dal romanzo di Don Winslow vede la Lively al centro del triangolo amoroso e criminale formato anche da Taylor Kitsch e Aaron Taylor-Johnson. Quello che rende Le belve un prodotto interessante è il fatto che a dirigerlo si trova Oliver Stone, capace di renderlo un prodotto comunque non completamente schierato dentro i canoni sterili del genere. Benicio Del Toro e Salma Hayek chiudono un cast ben affiatato, con alcuni momenti di recitazione ben architettati. Non uno degli Stone migliori, ma sempre Stone resta…Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Paradise Beach - Dentro l’incubo (2016)

Paradise Beach - Dentro L'incubo: Il trailer italiano del film - HD

Questo, a parte forse il finale leggermente eccentrico, è un piccolo grande gioiellino di tensione e ambientazione. Lo scenario naturale bellissimo diventa teatro perfetto per lo scontro tra la bella e volitiva Blake e lo squalo assassino e inafferrabile. Jaume Collet-Serra organizza Paradise Beach - Dentro l’incubo in maniera esemplare, mescolando bellezza delle immagini e una tensione che non vedevamo dai tempi de Lo squalo. Il primo attacco è geniale, terrificante, magnificamente organizzato. Il resto è cinema intelligentissimo e lucido. Ogni volta che lo rivediamo troviamo un motivo per amarlo di più. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Un piccolo favore (2018)

Un Piccolo Favore: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Dopo i grandi successi al botteghino Paul Feig si concede un piccolo e succulento divertissement che vede protagoniste e sfidanti argute la Lively e Anna Kendrick. Un piccolo favore si sviluppa come una commedia-thriller di gusto indubbio, con piccole trovate alla Hitchcock e un senso del gioco con lo spettatore davvero riuscito. Ci si appassiona alla storia e ai personaggi, si gode nello scoprire le sorprese nel finale, ci si intriga a capire chi arriva prima alla soluzione. Piccolo ma gustosissimo film per cinefili. Disponibile su Netflix, Amazon Prime Video.

The Rhythm Section (2019)

Un revenge-movie di quelli stridenti, energetici, che sfruttano la forza della macchina da presa per immergere lo spettatore in un universo filmico sincopato e doloroso. Una brava Lively in versione guerriera viene accompagnata da Jude Law in un film sorprendente per la verità delle scene d’azione. Reed Morano dirige The Rhythm Section con mano sicura e una visione precisa dello spettacolo che vuole proporre. Il film indubbiamente funziona, avrebbe meritato miglior successo, ha davvero qualcosa da dire dentro il perimetro di questo tipo di produzioni. Disponibile su CHILI, Google Play.