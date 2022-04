Buon compleanno al genio di Francis Ford Coppola: ecco i suoi capolavori in streaming

News Cinema

L'autore de Il padrino e Apocalypse Now compie oggi 83 anni. Cinque titoli in streaming per celebrare una carriera come nessun'altra.

Nessun altro cineasta americano vivente ha cambiato la storia del cinema alla maniera di Francis Ford Coppola. Dopo i primi film indipendenti in cui ha cementato una sua visione molto precisa del mezzo-cinema, l’autore che compie oggi 83 anni si è imposto dentro il “nuovo” sistema hollywoodiano a partire dall’inizio degli anni ‘70, cambiandolo dall’interno. Prima di Spielberg, Scorsese, De Palma e tutti gli altri, Francis Ford Coppola ha imposto definitivamente il concetto di “autore” dentro l’industria, riuscendo a realizzare opere titaniche, personali, capaci di esprimere la sua idea anche attraverso il fallimento. Molti dei film da lui diretti hanno impresso un marchio indelebile nel modo di fare e intendere cinema, come dimostrano i cinque film in streaming scelti per rendergli omaggio. Vincitore di ben cinque premi Oscar come produttore, regista e sceneggiatore, Francis Coppola potrebbe finalmente tornare dietro la macchina da presa con il tante volte annunciato Megalopolis. Speriamo questa sia davvero la volta buona…

Cinque grandi film in streaming di Francis Ford Coppola

Il padrino (1972)

Il Padrino: Trailer Ufficiale 50° anniversario - HD

Con l’adattamento del bestseller scritto da Mario Puzo Coppola ribalta le coordinate del cinema mainstream a Hollywood. Il padrino diventa fin da subito un classico, una ballata familiare con un suo ritmo interno maestoso. Ogni personaggio viene caratterizzato in maniera formidabile, a partire dal Vito Corleone di Marlon Brando. Ma il cuore sanguinante dell’opera è Michael, un Al Pacino febbrile e perfetto. Tre Oscar per il film, la sceneggiatura e il miglior attore protagonista. Miglior incasso della storia del cinema americano a suo tempo. Film indissolubile che compie 50 anni. Portati a meraviglia. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

La conversazione (1974)

A livello di coerenza tra forma e contenuto, probabilmente il capolavoro di Francis Ford Coppola. Uno studio sull’essere umano e il suo rapporto non soltanto con la tecnologia, ma anche con la percezione della realtà. Interpretato da un Gene Hackman in stato di grazia, La conversazione impone allo spettatore un livello di sguardo e di immersione nell’universo concettuale del lungometraggio senza precedenti. Film straordinario che vince la Palma d’Oro a Cannes e viene candidato all'Oscar per film, sceneggiatura originale, sonoro del grande Walter Murch. Disponibile su Rakuten TV, Amazon Prime Video.

Il padrino - Parte II (1974)

Si poteva fare meglio dell’originale? La risposta è senza dubbio affermativa. Con Il padrino - Parte II Francis Coppola costruisce un teorema cinematografico che si lega al precedente capitolo e insieme lo rielabora secondo una visione personale, alternando piani temporali, fascinazioni estetiche, studio certosino della dissoluzione morale di Michael Corleone. Al Pacino e Robert de Niro rappresentano i due volti della discesa all’inferno della famiglia, entrambi impagabili. Sei premi Oscar tra cui film, regia, attore non protagonista e sceneggiatura. Il miglior sequel mai realizzato. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Apocalypse Now (1979)

Apocalypse Now: il trailer della versione in Blu-Ray

Il film che si pone come spartiacque di un’epoca, come punto di riferimento insuperabile quando si tratta di spingere verso gli estremi l’esperienza cinematografica. Apocalypse Now rappresenta ancora oggi il concetto di “Autore” totale, incontrastabile nella sua visione. Coppola inventa questa discesa negli inferi interpretata da Martin Sheen, Robert Duvall, Marlon Brando e tutti gli altri, Altra Palma d’Oro a Cannes e due Oscar, tra cui quello per la fotografia a Vittorio Storaro. Non esiste un altro film come questo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Il padrino - Parte III (1990)

Perdonateci se osiamo, ma a nostro avviso anche Il padrino - Parte III è un grande film, pur con tutti i suoi scompensi. Coppola l’ha girato su commissione, e ne ha fatto comunque un’opera sontuosa nella messa in scena - grande fotografia di Gordon Willis - e dolorosa nell’esposizione dell’arco narrativo del protagonista. Una grande prova di Al Pacino ancora una volta, con Andy Garcia, Talia Shire, Joe Mantegna ed Eli Wallach a supporto. Altre sette nomination all’Oscar, tra cui film e regia. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, Amazon Prime Video.