Blue Monday: 4 film con cui affrontare il "giorno più triste dell'anno"

Il giorno più triste dell'anno, noto anche come Blue Monday, in genere arriva il terzo lunedì di gennaio. Come affrontarlo se non guardando qualche film? Ve ne suggeriamo quattro che sapranno strapparvi sorrisi e lacrime.

Difficile essere un fan dei lunedì, ancor di più dopo le vacanze di Natale. Ed è per questo che è stato istituito il Blue Monday, giorno che solitamente capita il terzo lunedì di gennaio ed è definito il lunedì triste. Noto anche come il giorno più triste dell’anno, il Blue Monday rappresenta non soltanto la fine delle vacanze, ma anche l’incombenza di definire una tabella di marcia e realizzare l’agenda per il nuovo anno, stabilire buoni propositi e smaltire tutto il lavoro procrastinato. C’è chi affronta le sfide con forte determinazione e chi invece si lascia contagiare dalla tristezza. Che lo si odi o si ami, il lunedì sortisce effetti differenti ed è per questo che abbiamo pensato di consigliarvi quattro titoli di film per affrontare al meglio questa giornata. Tristi o divertenti che siano, questi titoli accontenteranno un po’ tutti.



Film strappalacrime perfetti per il Blue Monday

Se non temete una lacrima di troppo e avete un kleenex per amico, potreste affrontare lo spirito del Blue Monday con I passi dell’amore. Tratto dall’omonimo romanzo di Nicholas Sparks (A Walk To Remember in lingua originale), il film drammatico uscito nel 2002 ha lanciato la carriera di Mandy Moore, oggi ben nota soprattutto in TV come protagonista di This Is Us. Eppure, al fianco di Shane West, ha interpretato la fragile eppure determinata Landon Carter, una ragazza che nonostante la malattia terminale non ha mai smesso di credere nella bontà d’animo degli altri. Ad oggi I passi dell’amore è uno dei film più commoventi del repertorio di Nicholas Sparks (ed è tutto dire, considerando che sono tutte storie drammatiche).

Secondo consiglio che possiamo darvi è invece un film tornato di recente al cinema. Si tratta di Hachiko – Il tuo migliore amico, diretto da Lasse Hallstrom e con protagonista Richard Gere. Basato su una storia vera, Hachiko mostra come un legame così forte non può essere spezzato, neppure dagli imprevisti della vita né tantomeno dal tempo che passa. Punto forte del film è la tenerezza della narrazione che saprà strapparvi qualche lacrima di commozione.

Film divertenti per contrastare la tristezza del Blue Monday

Non vi piacciono le lacrime né crogiolarvi nella tristezza? Combattete il Blue Monday con un film allegro. Sicuramente Una pallottola spuntata saprà strapparvi qualche risata. Con protagonista Leslie Nielsen, volto della comicità cinematografica già noto ne L’aereo più pazzo del mondo, Una pallottola spuntata dà il via ad una trilogia coinvolgente all’insegna della risata. Nulla vieta di poter guardare tutti e tre i film: il risultato spensierato è garantito.