Bardolino Film Festival: il programma della 4ª edizione, fra l’omaggio a Non ci resta che piangere e il libro di Marchioni

Il programma della quarta edizione del Bardolino Film Festival, che avrà luogo sulle rive del Lago di Garda dal 19 al 23 giugno, è ricco e interessante. Ci saranno Margherita Buy e Vinicio Marchioni, Enzo D'Alò e Neri Marcorè, e si festeggerà un compleanno importante di Non ci resta che piangere.

Si svolgerà dal 19 al 23 giugno la quarta edizione del Bardolino Film Festival - immagini, suoni e parole sull'acqua, una delle manifestazioni più importanti dell'estate sul Lago di Garda. Diretto dal giornalista e critico cinematografico Franco D'Assisti, il BBF ha come fil rouge o tema dell'anno "Ritrovarsi", inteso ad esempio come recupero di un'appartenenza, riscoperta di sé e/o della propria comunità.

Bardolino Film Festival 2024: Lungometraggi, corti, incontri con i protagonisti del cinema, libri e omaggi

Sono due i concorsi del Bardolino Film Festival: BBF Doc e BBF Short, quindi documentari e cortometraggi. Questi ultimi saranno 35 provenienti da 15 diversi paesi del mondo. Il film di finzione ammontano invece a 13, scelti tra circa 200 titoli. Fra questi ricordiamo: Taxibol di Tommaso Santambrogio, che racconta Cuba, poi The Beard Also Rises, che porta la firma di Cassidy Rast ed è un viaggio nel più grande concorso di sosia al mondo ospitato a Key West. Verranno inoltre presentati Napoli, prima di Paolo Geremei - ritratto della città la notte prima dello scudetto del 2023 - e Anni Belli di Anna Francesca Leccia, che propone un tuffo nostalgico nell’Italia degli anni ’70 intorno al tema della legalizzazione del divorzio.

La quarta edizione del Bardolino Film Festival vedrà il ritorno degli incontri letterari della sezione BFF Books. Si tratta di appuntamenti pre-serali sulla riva del lago in cui i libri vengono presentati dagli autori. Tra gli ospiti di questa edizione: Vinicio Marchioni, al suo esordio come scrittore con "Tre notti", romanzo di formazione duro e nello stesso tempo dolcissimo. Ci saranno anche, come da tradizione, le cosiddette BBF Nights, serate nello splendido parco di Villa Carrara Bottagisio durante le quali i protagonisti del miglior cinema italiano incontreranno il pubblico e riceveranno dei premi. Ogni artista è legato a un film di cui parlerà con gli spettatori. Ecco chi ci sarà:

La giuria dei cortometraggi sarà presieduta dall'attrice Iris Peynado, mentre a capo del team che giudicherà i documentari c'è Daniele Ciprì.

Evento imperdibile del Bardolino Film Festival sarà un omaggio a Non ci resta che piangere, diretto e interpretato da Roberto Benigni e Massimo Troisi. Il film festeggia i 40 anni dall'uscita e, per l'occasione, è previsto un talk con Iris Peynado, che racconterà alcuni aneddoti sulle riprese.

Infine, andrà a Bardolino Enzo D'Alò, grandissimo regista di film d'animazione che sarà protagonista di un incontro al termine del quale verrà proiettato il suo ultimo lungometraggio Mary e lo spirito di Mezzanotte. A D'Alò il BBF deve anche l’idea del manifesto della quarta edizione. Il regista de La gabbianella e il gatto ha immaginato un'illustrazione in cui i personaggi del film Zorba e Fortunata si ritrovano proprio sul lungolago di Bardolino in un emozionante abbraccio.