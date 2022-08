Attori che amano i cani: il lato tenero delle star di Hollywood

News Cinema

Andiamo alla scoperta delle celebrity cinematografiche che hanno uno o più amici a quattro zampe e che affidano ai social una serie di foto che li ritraggono. La lista dei cinofili di lusso è lunga, ma noi abbiamo scelto le immagini più belle o anche più divertenti.

Che vita sarebbe la nostra, senza gli amici a quattro zampe? Certo, bisogna essere amanti dei cani per affermare una cosa simile, ma se così è, allora la gioia che si prova tornando a casa e trovando una dolcissima accoglienza alla porta è davvero incommensurabile. Ora, se c'è una categoria di persone che adora i cani, è senz'altro quella degli attori hollywoodiani, che spesso e volentieri coinvolgono i loro jack russell, terrier, barboncini e così via nella routine lavorativa e in una serie di selfie da affidare a Twitter o Instagram. A farcelo notare, oggi, è il sito Cinemablend, che ha individuato le celebrity più innamorate dei loro cagnolini. Possiamo vederli, insieme ai loro padroni, in una serie di foto che arrivano da Instagram. Due stelle del firmamento cinematografico le abbiamo aggiunte noi, perché le seguiamo su Instagram e più volte abbiamo visto i pets che rallegrano le loro giornate. Poi ci sono alcuni cantanti, ma sempre icone sono.

Le star che amano teneramente i propri cani

L'attrice Alexandra Daddario adora fare le coccole al suo cane di prima mattina. Il cane in questione non è esattamente un chihuahua, ma ha l'aria simpaticissima, come si vede da una tenera fotografia. Nella didascalia leggiamo: "Qualche minuto di coccole al cane". Chissà se chi ha scattato la foto accetta di buon grado di avere un cucciolotto nel letto oppure no. Qualcosa ci suggerisce che si è dovuto adeguare.

Justin Bieber non sta attraversando un periodo facile, a causa di una malattia chiamata Sindrome di Ramsay Hunt che gli causa continue paralisi di parte del viso. Il cantante per fortuna ha una moglie che lo ama, Haley Bieber, e un batuffolo di peli con due occhietti meravigliosi. Anche i Bieber sono soliti strapazzare il loro cagnolino la mattina a letto. Ecco una foto dei tre. Nel post si legge: "Buongiorno dalla famiglia Bieber".

Del cane di Chris Evans vi abbiamo parlato giusto qualche giorno fa. Captain America lo porta dappertutto. Spesso, mentre gira un film, l'attore lo vuole sul set, oppure fa confezionare per lui dei cappottini o maglioncini simili a quelli dei personaggi interpretati. E’ successo ai tempi di Cena con delitto e adesso con The Grey Man, nel quale Chris indossa una tremenda maglietta. Il cane, che si chiama Dodger, non fa una piega, ma ci pare talvolta di notare un'espressione rassegnata. Nella foto qui sotto Dodger è libero da ridicoli outfit e, in automobile, poggia il muso sulla spalla del padrone. Inutile dire che vorremmo essere al posto di Dodger.

Selena Gomez ha due cagnolini che ama profondamente e che sono relativamente giovani. L'attrice e cantante, nonché conduttrice, li ha adottati lo scorso anno. Si tratta di due barboncini di nome Daisy e Winnie e le foto postate da Selena sono due. Stavolta siamo sul divano di casa e nella didascalia c'è scritto: "Questi due". Non manca l'emoticon di turno: la faccina con due cuoricini al posto degli occhi.

E’ veramente microscopico il cuccioletto che Hailee Steinfeld ha adottato durante la primavera. Il post di Instagram nel quale lo vediamo è di aprile, e l'attrice candidata all’Oscar a soli quattordici anni è orgogliosa di presentarlo ai suoi follower. E infatti spiega: "Vi presento Brando". Brando sembra felice, ma dubitiamo che i fan di Hailee lo abbiano guardato con interesse, dal momento che la loro beniamina è davvero splendida negli scatti che ha condiviso.

Il video di Drew Barrymore che fa pubblicità alla sua rivista che parla di bellezza, amore, fai da te e ricette è divertentissimo. L'attrice è dentro al letto con gli occhiali e sfoglia la rivista, mentre Douglas se ne sta acciambellato accanto a lei. Drew gli illustra le meraviglie della rivista, a cominciare da un eyeliner multicolore, e il cane risponde come fosse un personaggio dei fumetti. A un certo punto, però, si addormenta, forse perché il bla bla bla della padrona è particolarmente soporifero. E poi i cani non si truccano nè arredano case.

Sono anni, o meglio erano anni che Hugh Jackman ci deliziava con le buffe foto del suo bulldog francese Dali, che amava in maniera particolare essere messo al volante. Il 6 agosto Dali è morto, e il suo padrone ha voluto ricordarlo su Instagram, con una foto tenerissima e un lungo commento. Per lui Dali era la vera e propria rockstar di casa. Nell’ultimo post di Jackman vediamo la cagnolina Allegra. "Allegra sta dando e ricevendo tanto amore in questi giorni" - ha scritto l'attore australiano. Anche lei, evidentemente, sente la mancanza del suo ex compagno di giochi.

I bulldog francesi sono anche la grande passione di Lady Gaga. Rammentate quando il dog sitter era stato aggredito e due di loro, Koji e Gustav, erano stati rapiti e non si trovavano più? Che brutto momento per la popstar! E’ un po’ che non li vediamo sulla pagina Instagram della futura Harley Quinn. Durante il lockdown, invece, i cagnolini potevano essere accarezzati tutto il giorno dalla loro padrona e mostrati all'intero globo terracqueo. Chissà se rimpiangono quei tempi oppure si godono finalmente un po’ di pace e serenità. Bisognerebbe chiederlo a loro.

Non è un’attrice né una regista, ma ha una casa di produzione cinematografica ed è la moglie di un ex presidente degli Stati Uniti, oltre che una donna molto influente. Stiamo parlando di Michelle Obama. Lei e Barack avevano un cane di nome Bo che è morto nel 2021. Era l’8 maggio e Michelle ha postato una sua foto corredandola di un ricordo bellissimo dell'animale. Ora rimane Sunny a portare un po’ di gioia in famiglia e, in occasione del National Pet Day (la giornata mondiale degli animali da compagnia), la first lady di un tempo ha voluto celebrarla. Su Instagram ha condiviso una foto del musetto della cagnetta, scrivendo: "Sunny! Adoro trascorrere il tempo con la mia ragazza pelosa, le cui coccole recano tanta gioia e grande diletto a tutte le persone che incontra".

Dobbiamo rimproverare il giornalista dell'articolo su Cinemablend che sostiene che Sunny sia stata adottata dopo la morte di Bo. Non è così. Sunny c'era anche prima e adorava giocare con Bo, come ci racconta Michelle in un altro post sempre di Instagram. Non vogliamo però chiudere così il nostro articolo. Ci congediamo riproponendovi il trailer di Io & Marley, film con Owen Wilson e Jennifer Aniston che racconta una storia vera e un cane vero.