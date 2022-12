Alessandro Borghi star internazionale di The Hanging Sun - Sole di mezzanotte

News Cinema

Disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il film Sky Original diretto da Francesco Carrozzini e tratto da un romanzo di Jo Nesbø che ha chiuso il Festival di Venezia 2022 e che vede il talentuoso attore romano nei panni di un uomo in fuga dal passato e in cerca di un nuovo futuro nella cornice maestosa del Grande Nord.

Capelli e barba lunghi e incolti, maglione pesante, giaccone stazzonato. E due occhi azzurri intensi e penetranti. Alessandro Borghi sembra essere nato per quel grandioso e imponente Grande Nord (che nel film è generico, ma che è chiaramente quello norvegese: alla base del film c'è il romanzo omonimo di Jo Nesbø) che è lo scenario naturale di The Hanging Sun - Sole di mezzanotte, il thriller che lo vede nei panni di un uomo in fuga dal suo violento passato e che in quel Grande Nord, dove il sole non tramonta mai, troverà in una giovane donna e in suo figlio la chiave per la porta verso un futuro nuovo.

Coproduzione italo-britannica, prodotta da Sky Studios, Cattleya e Groenlandia, disponibile in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW , The Hanging Sun - Sole di mezzanotte è un film che - sotto la guida di Francesco Carrozzini - mette Borghi di fianco a alcuni colossi della recitazione anglosassone come Peter Mullan e Charles Dance, e a stelle emergenti di quel cinema come la brava Jessica Brown Findlay.

E lì, di fianco a loro, recitando in inglese, lingua che pure non è la sua, e nei panni di un personaggio quasi astratto eppure carnale, silenzioso, complesso come quello di John, un killer dal passato doloroso che vuole cambiare vita, Alessandro Borghi non sfigura affatto, ma anzi fa valere tutto il suo indiscutibile talento.



Guarda The Hanging Sun - Sole di mezzanotte su NOW

The Hanging Sun - Sole di mezzanotte: trailer e trama ufficiali del thriller con Alessandro Borghi

The Hanging Sun - Sole di mezzanotte: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD

John (Alessandro Borghi) è in fuga. Trova riparo nel fitto della foresta, vicina a un villaggio isolato dell’estremo Nord, dove domina la religione, il sole non tramonta mai e le persone sembrano appartenere a un’altra epoca. Tra lui e il suo destino ci sono solo Lea (Jessica Brown Findlay), una donna in difficoltà ma dalla grande forza, e suo figlio Caleb, un bambino curioso e dal cuore puro. Mentre il sole di mezzanotte confonde realtà e immaginazione, John dovrà affrontare il tragico passato che lo tormenta.

Quella di The Hanging Sun - Sole di mezzanotte, che è stato anche il film che nel settembre 2022 ha chiuso ufficialmente la 79esima edizione del Festival di Venezia, non ha rappresentato la prima occasione in cui Alessandro Borghi ha recitato in inglese e assieme a star dal calibro internazionale. È l’attore romano, infatti, il protagonista più intenso della serie televisiva Diavoli, quella tratta dal romanzo omonimo di Guido Maria Brera che racconta gli intrighi e i lati oscuri della grande finanza internazionale. E in Diavoli, nei panni di Massimo Ruggero, sorta di alter ego di Brera, Borghi non ha mostrato alcun timore o incertezza nel recitare accanto al divo hollywoodiano Patrick Dempsey, volto del personaggio suo mentore e rivale, Dominic Morgan.

Sono due segnali chiari e forti, quelli di The Hanging Sun - Sole di mezzanotte e di Diavoli, che mostrano come questo attore 36enne sia pronto per le grandi ribalte internazionali.



Guarda Diavoli su NOW

L’Italia e il cuore degli appassionati di cinema Borghi li ha già conquistati, e nel giro di pochissimi anni, grazie a alcune interpretazioni davvero indimenticabili: la prima sicuramente quella di Vittorio nel bellissimo Non essere cattivo di Claudio Caligari, nel quale formava una coppia formidabile assieme all’amico Luca Marinelli, riformatasi da poco in occasione di Le otto montagne, il film tratto dal romanzo di Paolo Cognetti che è stato in concorso a Cannes e che è nei cinema italiani a Natale; la seconda quella di Stefano Cucchi nel film di Alessio Cremonini Sulla mia pelle, che raccontava con sobrietà ma grande efficacia drammatica la storia del ragazzo romano morto in seguito alle percosse ricevute dai Carabinieri mentre era in custodia cautelare.

Se Non essere cattivo (ma anche Suburra, e Napoli velata, e Fortunata, e successivamente anche Il primo re) gli erano valse candidature ai David di Donatello, Sulla mia pelle gli ha fatto vincere il premio e ha consacrato il suo status come uno dei più interessanti giovani attori italiani sulla piazza del cinema di casa nostra, ma non solo.

Così come inThe Hanging Sun - Sole di mezzanotteil John di Borghi trova la sua strada verso il futuro, il film potrebbe rappresentare un importante biglietto da visita per l'attore verso nuove e sempre più importanti ribalte internazionali.