A 50 anni dalla scomparsa ricordiamo la grande Anna Magnani con alcuni film in streaming

Prima attrice ad essere premiata con l'Oscar, la Magnani ha lasciato un segno indelebile nella nostra cinematografica. Eccovi cinque dei suoi migliori film disponibili in streaming.

A cinquant’anni esatti dalla sua scomparsa Anna Magnani rimane un’artista unica nell storia del cinema italiano e internazionale, il simbolo di un modo di fare e intendere il cinema vivendolo sulla propria pelle, sul volto indimenticabile che ha saputo rappresentare al meglio i dilemmi e le passioni della donna comune. Anna Magnani ha saputo dare voce e dignità a uno strato sociale fondamentale per la ricostruzione dell’Italia alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ecco i cinque film in streaming - tra i non purtroppo non molti disponibili - con cui vogliamo renderle il nostro sentito omaggio. “Nannarella” rimane un patrimonio nazionale, un’attrice inimitabile e impossibile da dimenticare. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Anna Magnani

Roma città aperta (1946)

Il film di Roberto Rossellini cambia le regole del gioco, diventa il manifesto potente di un nuovo modo di realizzare cinema, raccontando la verità della strada e degli esseri umani che la percorrono. Anna Magnani e Aldo Fabrizi dipingono due personaggi incredibili, innovatori, che fanno di Roma città aperta il film spartiacque non soltanto della nostra cinematografia. Tra gli sceneggiatori figura anche Federico Fellini. Opera imprescindibile. Disponibile su CHILI.

L’amore (1948)

Continua il discorso sul Neorealismo da parte della coppia Roberto Rossellini-Magnani, ma questa volta L’amore risulta un lungometraggio maggiormente orientato dentro le direttive del melodramma. Poco importa, Anna Magnani si dimostra ancora una volta straordinaria, passionale e vra come nessun'altra attrice prima o dopo di lei. Titolo non celebrato quanto molti altri della sua carriera, e forse anche giustamente, ma rimane un qualcosa da ammirare proprio grazie a lei. Disponibile su CHILI.

Bellissima (1950)

Dalla collaborazione con Luchino Visconti, al vertice del periodo neorealista della sua carriera, nasce un personaggio che racconta tutto il cinismo e la disperazione umana di una generazione sconfitta dalla propria condizione sociale. Con Bellissima la Magnani aggiunge una figura in chiaroscuro di impressionante modernità, una donna disperata e volitiva che non riesce più a trovare contatto con la realtà, in particolar modo la propria. Lungometraggio ancora oggi difficile da digerire, tanta è la sua potenza espressiva. Disponibile su CHILI, Rai Play.

Risate di gioia (1960)

Anche se Risate di gioia si rivelò uno dei pochissimi insuccessi di Mario Monicelli nel periodo più sfolgorante della sua carriera, rimane comunque un film di indubbio interesse, un ritorno a un modo di fare commedia che sembrava scomparso dal cinema italiano di quel periodo. Anna Magnani in versione bionda, accompagnata dal genio della risata Totò e da un giovanissimo Ben Gazzara compongono un trio inimitabile, che rimane un piacere vedere sul grande schermo. Disponibile su Rai Play.

Roma (1972)

Nell’unico film in cui la grande attrice viene diretta dal genio inimitabile di Federico Fellini, la sua prova sontuosa nella parte di se stessa regala al loro omaggio alla “Città Eterna” un qualcosa di nostalgico ed insieme estremamente contemporaneo. Roma rappresenta uno sguardo quasi funereo alla vita della città e a coloro che la vivono, la posseggono nello spirito. Un film ancora oggi enigmatico, di difficile interpretazione, ma senz’altro capace di affascinare, ipnotizzare con sequenze di grande cinema. Insomma, Fellini è sempre Fellini…Disponibile su Amazon Prime Video.