10 film per tutta la famiglia da vedere su Amazon Prime Video

La piattaforma streaming di Amazon nasconde numerosi gioielli. Ne abbiamo selezionati dieci per voi, da vedere adulti e bambini assieme: dai film dei grandi autori ai guilty pleasure.

Generalmente meno considerata rispetto al grande rivale Netflix, Amazon Prime Video è in realtà una vera e propria miniera di sorprese. Perdendo un po' di tempo a navigare nel suo catalogo (che, in effetti, non è sempre di facilissima consultazione), si scopre la presenza di film davvero notevoli. Ne abbiamo selezionati 10 per voi, tra quelli che sono in grado di mettere d'accordo tutta la famiglia, dai genitori fino ai bambini.

A.I. - Intelligenza artificiale

Steven Spielberg è uno dei più grandi e più importanti registi viventi, nonché uno di quelli che fin dall'inizio della sua carriera, con E.T. ma non solo, ha dimostrato che fare film capaci di piacere ai bambini non significa per nulla fare cinema di serie B. A dimostrarlo c'è anche la straordinaria e non sufficientemente apprezzata operazione di A.I. - Intelligenza artificiale, il film che Spielberg ha realizzato sviluppando un progetto di Stanley Kubrick.

Kubrick partiva da un racconto di fantascienza di Brian Aldiss intitolato "Supertoys che durano tutta l'estate", e nelle mani di Spielberg il soggetto prese pieghe ulteriori e decisamente personali, spingendo parecchi osservatori a ritenere questo film una rilettura fantascientifica della fiaba di Pinocchio.

Hugo Cabret

Dopo Steven Spielberg, Martin Scorsese: e scusate se è poco. Anche l'uomo che più di ogni altri, tra i contemporanei, è l'identificato coi gangster movie, grazie a capolavori come Quei bravi ragazzi, Casinò o il recente The Irishman, ha girato la sua fiaba. Che, e non poteva essere altrimenti, è intrisa di cinefilia e amore per cinema fino al midollo. Tratto dal romanzo di Brian Selznick intitolato "La straordinaria invenzione di Hugo Cabret", accorciato per il cinema in Hugo Cabret, il film racconta una storia incredibile e avventurosa ambientata nella Parigi degli anni Trenta del Novecento, nella quale la strada di un orfano dodicenne s'incrocerà con quella del grande Georges Méliès.

Wonderstruck - La stanza delle meraviglie

Anche in questo caso alla base del racconto di La stanza delle meraviglie c'è l'omonimo romanzo illustrato di Brian Selznick, che qui è anche sceneggiatore del film, diretto invece da un altro grande del cinema contemporaneo come Todd Haynes. Presentato in concorso al Festival di Cannes del 2017, il film di Haynes racconta le vicende di due bambini, Rose e Ben, la prima che abita nel New Jersey del 1927, il secondo nel Minnesota del 1977. Le loro storie scorrono parallele, legate da una misteriosa connessione, finché una serie di coincidenze li farà incontrare a New York, città che per entrambi rappresenta il simbolo di una rinascita, di una nuova vita. Nel cast, anche Julianne Moore e Michelle Williams.

Fantastic Mr. Fox

Nel caso di Fantastic Mr. Fox l'autore del romanzo da cui è tratta la storia del film è invece Roald Dahl, uno dei più grandi scrittori di narrativa per ragazzi del Novecento: è, per intenderci, quello di "La fabbrica di cioccolato", "Matilda" e "Le streghe", tutti libri diventati film famosissimi. Il regista è invece Wes Anderson, uno dei più amati e stimati autori contemporanei, che per questo film, e per la prima volta, si è cimentato col cinema d'animazione e con la tecnica della stop-motion (anche nota come "passo uno"). Le sue celebri inquadrature simmetriche, l'amore per personaggio idiosincratici e un'estetica tra le più personali e riconoscibili del panorama contemporaneo hanno trovato in questo film (come nel successivo d'animazione, L'Isola dei cani) una traduzione animata che non gli ha fatto perdere un briciolo di personalità e di efficacia.

Pirati

Il cinema per famiglie è e può essere tante cose. Può essere favola, certo, ma anche avventura. E cosa c'è di più avventuroso di salire a bordo di una nave pirata, un galeone sul cui pennone più alto sventola il celebre jolly rogers, la nera bandiera dei pirati col teschio e le ossa incrociate? Chi non ha mai sognato, da bambino, di salpare con corsari e bucanieri e di far rotta verso le isole più esotiche dei Caraibi? Allora, ecco per voi Pirati, il film diretto da un altro dei grandi autori del cinema contemporaneo, Roman Polanski, che per l'occasione aveva abbandonato i toni ossessivi e paranoici di molto suo cinema per far esplodere la sua vena più ironica e scanzonata e omaggiare il cinema classico hollywoodiano di pirati. Al posto dell'Erroll Flynn di allora, qui un magnifico Walter Matthau.

Viaggio al centro della terra

Se parliamo di avventura, oltre a quelli legati alle storie di pirati c'è anche un altro nome imprescindibile da fare. I nome di Jules Verne, lo scrittore francese che è giustamente considerato, assieme a H.G. Wells, il padre della letteratura di fantascienza. L'idea di fantascienza di Verne faceva strettamente rima con avventura, come dimostrato, tra gli altri anche dal romanzo che dà il titolo a Viaggio al centro della terra, remake dell'omonimo adattamento del libro dello scrittore francese datato 1957. Questo, girato nel 2008, è stato il film che ha fatto esordire alla regia un esperto di effetti speciali come Eric Brevig. Nei panni del protagonista c'è Brendan Fraser, l'attore che in quegli anni stava vivendo un momento di grande popolarità e che poi è praticamente sparito dagli schermi. Il film ha un sequel, Viaggio nell'isola misteriosa, nel quale il ruolo del protagonista venne affidato a Dwayne Johnson.

Ella Enchanted - Il magico mondo di Ella

Di tutt'altro genere rispetto ai film citati finora è il tipo d'avventura raccontato in Ella Enchanted - Il magico mondo di Ella e lo stile della fiaba che racconta. Qui si parla di principesse, principi, castelli, fate e maledizioni: ma non aspettatevi niente di troppo stucchevole, perché a un certo punto del racconto partono numeri musicali sulle note di canzoni di Elton John, i Queen e Leo Sayer. La protagonista, interpretata da Anne Hathaway, è una ragazza cui è stato fatto in culla da una fata il "dono" di dover ubbidire sempre, a chiunque. Anche alla sua matrigna e alle sue perfide sorellastre, a dispetto del carattere fiero e deciso. Ma, fortunatamente, un principe sarà disposto ai aiutarla. A suo modo, un classico sulla falsariga di La storia fantastica.

Tata Matilda

Anche l'omonima protagonista di Tata Matilda (che poi sarebbe una irriconoscibile, almeno all'inizio, Emma Thompson) usa degli incantesimi per farsi ubbidire dai ragazzi cui deve badare. Anche se il suo modo di usare la magia è sottile e astuto, molto più dell'incantesimo raccontato in Ella Enchanted.

Tata Matilda è una specie di Mary Poppins, che però - per fortuna - non canta, ed è anche molto meno bella a vedersi. Perlomeno all'inizio. È stata la stessa Thompson a sceneggiare il film, partendo dalla serie di libri "Tata Matilda" della scrittrice inglese Christianna Brand. E lo stesso ha fatto anche nel successivo Tata Matilda e il grande botto (anche questo disponibile su Amazon Prime Video, e forse ancora più bello e avvincente e divertente del primo).

Le dodici fatiche di Asterix

Nel 1976 Le dodici fatiche di Asterix è stato il terzo film d'animazione a raccontare le avventure di Asterix e Obelix, i personaggi leggendari nati sulle pagine dei fumetti di Goscinny e Uderzo. E il primo a basarsi su una storia originale e non derivata dagli albi a fumetti, come era stato per i precedenti Asterix il gallico e Asterix e Cleopatra. E, a mio personalissimo giudizio, è a tutt'oggi una vetta incontrastata tra tutti i film di Asterix realizzati prima e dopo, d'animazione tradizionale, computerizzata o perfino in live action. Indimenticabile e ancora attualissimo è il mitlogico lasciapassare A38 presso "la casa che rende folli", geniale presa per i fondelli della burocrazia francese e di tutto i mondo.

Tartarughe Ninja

Anche le Tartarughe Ninja nascono sulle pagine dei fumetti, anche se l'esplosione della loro popolarità si deve sopratutto ai cartoni animati realizzati per la tv alla fine degli anni Ottanta e alle acion figure che non mancavano mai nelle camerette dei bambini di allora. Successivamente, e inevitabilmente, Leonardo, Donatello, Raffaello e Michelangelo sono diventati protagonisti di numerosi film per il grande schermo. Il primo film, Tartarughe Ninja alla riscossa, è del 1990, e a interpretare le quattro tartarughe mutanti ci sono attori in carne ossa coperti da pesanti costumi. Non è niente male, ed è disponibile su Prime Video pure lui, ma ammetto di avere un debole per il Tartarughe Ninja del 2014, quello diretto da Jonathan Libesman che è un reboot della serie, in cui i quattro protagonisti sono realizzati in CGI con l'aiuto della tecnica della performance capture. E poi, nel ruolo di personaggi in carne ed ossa, ci sono anche Will Arnett e Megan Fox.

