Una breve clip di Mercoledì 2, il primo trailer di Per sempre e altri annunci e anteprime dal Next on Netflix 2025

Inoltre, la data di uscita di L'eternauta e Devil May Cry, una clip di Wayward e le prime foto di The Four Seasons.

Le ultime sono state ore elettriche per gli abbonati di Netflix e i fan delle sue numerose Serie TV. Il servizio streaming ha presentato le novità dell'offerta del 2025 durante l'evento Next on Netflix, tenutosi all'Egyptian Theatre di Los Angeles e in altri 12 paesi - inclusa l'Italia - collegati in simultanea. Decine gli annunci e le anteprime, ai principali dei quali abbiamo dedicato un approfondimento nel corso del pomeriggio di ieri e della mattinata di oggi (troverete più in basso l'elenco di tutti gli articoli). Ma non è tutto! Sono state fissate date d'uscita, rilasciati trailer e foto, presentate nuove collaborazioni e ordinati nuovi titoli in giro per il mondo. Qui di seguito troverete, elencati in modo più sintetico, tutti gli altri annunci per le serie tv.

Next on Netflix 2025: Tutti gli altri annunci per le Serie TV

• Il video stupendo con cui si è aperto il Next on Netflix di quest'anno, una traversata nei mondi degli show e dei film del servizio streaming all'insegna del "Non hai idea di cosa ti aspetta", include - intorno al minuto 1:20 - una brevissima sequenza in anteprima della seconda stagione di Mercoledì. I fotogrammi mostrano il personaggio di Jenna Ortega confrontarsi apparentemente con un Tyler (Hunter Doohan) in catene.

• Annunciato più di due anni fa, il teen drama Per sempre, nuovo adattamento del controverso romanzo omonimo del 1975 scritto da Judy Blume, si è mostrato con un teaser trailer. La serie racconta l'epica storia d'amore di due adolescenti neri (Lovie Simone e Michael Cooper Jr.) che, nella Los Angeles del 2018, esplorano il romanticismo e l'identità attraverso l'imbarazzante viaggio di essere l'uno il primo dell'altra.

• L'eternauta, nuova serie di fantascienza basata sull'omonimo fumetto di culto argentino, sarà disponibile dal 30 aprile. A Buenos Aires, dopo che una devastante nevicata tossica uccide milioni di persone, Juan Salvo (Ricardo Darín) e un gruppo di sopravvissuti devono resistere a una forza invisibile da un altro mondo.

• La candidata all'Oscar Toni Collette e Mae Martin recitano in Wayward, miniserie canadese della quale è stata diffusa una clip in anteprima. Il thriller è ambientato in una città bucolica ma sinistra ed esplora l'insidioso ventre di una scuola per adolescenti in difficoltà e la lotta eterna tra una generazione e quella successiva. Nel cast anche l'ex star di Suits Patrick J. Adams.

• L'anime Devil May Cry, adattamento del popolare videogioco omonimo di Capcom, ha finalmente una data: 3 aprile. Inoltre, il servizio streaming ne ha diffuso in anteprima la sequenza dei crediti di apertura con Rollin' dei Limp Bizkit in sottofondo. Forze sinistre sono in azione per aprire il portale tra il regno umano e quello demoniaco. Nel mezzo di tutto questo c'è Dante, un cacciatore di demoni orfano, ignaro che il destino di entrambi i mondi sia un cappio al suo collo.

• La candidata a otto Emmy Lena Dunham (Girls) ha firmato un accordo con Netflix per la creazione e lo sviluppo di nuove serie tv attraverso la sua casa di produzione Good Thing Going. La prima sarà la già annunciata comedy romantica Too Much, su una trentenne di New York (Megan Stalter) che si trasferisce a Londra dopo la fine di una relazione importante. Qui progetta di vivere una vita in solitudine come una sorella Brontë. Ma quando incontra Felix (Will Sharpe), scopre che la loro insolita connessione è impossibile da ignorare, sebbene crei più problemi di quanti ne risolva. Ora devono chiedersi: americani e inglesi parlano davvero la stessa lingua?

• A proposito di accordi, quello con l'affermato Tyler Perry ha prodotto una nuova serie tv, la seconda dopo Beauty in Black, che tornerà il 6 marzo con la seconda parte della prima stagione. She The People è una comedy incentrata su Antoinette Dunkerson (Terri J. Vaughn), la quale conduce una campagna di successo per la carica di vicegovernatore solo per scoprire che deve prosperare sotto un capo sessista e condiscendente, mentre cerca di tenere in riga la sua famiglia ora che sono tutti sotto lo sguardo della gente. Qui di seguito la prima foto.

• La miniserie The Four Seasons, attesissima nuova comedy di e con Tina Fey (30 Rock) basata sull'omonimo film del 1981, si è svelata attraverso una raccolta di foto ufficiali. La storia ruota attorno a tre coppie sposate che sono solite andare in vacanza insieme. Ma quando una si separa, l'accaduto mette tutti gli altri in una situazione imbarazzante, soprattutto quando una fidanzata molto più giovane inizia a unirsi a loro durante i viaggi. Nel cast anche Steve Carell, Colman Domingo, Kerri Kenney-Silver, Erika Henningsen, Will Forte e l'italiano Marco Calvani.

• Il crime drama britannico Adolescence sarà disponibile in streaming dal 13 marzo. Simile nello stile a 24, la miniserie racconta come il mondo di una famiglia è sconvolto quando il tredicenne Jamie Miller viene arrestato e accusato dell'omicidio di una coetanea che frequentava la sua stessa scuola. Nel cast Stephen Graham (Bodies), Ashley Walters (Top Boy), Erin Doherty (The Crown) e l'esordiente Owen Cooper.

• La comedy Michelle Buteau: Survival of the Thickest tornerà con la seconda stagione il 27 marzo. L'annuncio è accompagnato da una clip in anteprima che mostra la protagonista, una stilista rimasta single che cerca di ricostruire la sua vita, in giro per Roma. Il risultato, tuttavia, appare meno aggraziato rispetto a quello di Emily Cooper nella stagione più recente di Emily in Paris.

• Diffuse le prime foto della seconda stagione di Tires, la comedy co-ideata, scritta, prodotta e interpretata dal comico Shane Gillis. Annunciate inoltre le guest star dei prossimi episodi: Vince Vaughn, Ron White, Jon Lovitz, Veronika Slowikowska e Steph Tolev, che vanno ad aggiungersi a Thomas Hayden Church.

• Prime foto anche per la miniserie Death by Lightning, prodotta dagli ideatori de Il Trono di Spade e Il problema dei 3 corpi David Benioff e D.B. Weiss. Il drama storico porta sugli schermi l'epica e strana storia vera di James Garfield, il riluttante 20° Presidente degli Stati Uniti d'America, e del suo più grande ammiratore, Charles Guiteau, che nel luglio del 1881 lo ferì mortalmente. I due sono interpretati da Michael Shannon e Matthew Macfadyen.

• Ordinata la miniserie tedesca Die Falle, nuova creazione della co-ideatrice de La mia prediletta Isabel Kleefeld. Basata su un romanzo di Melanie Raabe, racconta la storia di Lisa Konrad, una famosa autrice che, dopo aver assistito all'omicidio di sua sorella, non lascia la sua casa da 10 anni. Una notte vede in televisione chi crede sia l'assassino e decide di usare se stessa come esca per catturarlo.

• La quarta e ultima stagione della dark comedy tedesca Come vendere droga online (in fretta) ha una data di uscita, 8 aprile, e un teaser trailer.

• Dalla Svezia arriverà il 15 aprile la miniserie Glaskupan - La cupola di vetro. Quando la figlia di un’amica scompare, la psicologa forense Lejla deve affrontare il trauma del proprio rapimento da bambina. Seguirà la comedy Diario dei miei due di picche. Amanda e le sue amiche affrontano le complessità degli appuntamenti moderni tramite app e nei bar, conoscendo tanti uomini diversi ma faticando ad andare oltre il primo incontro. Di entrambe è possibile vedere in anteprima una clip.

• Vi lasciamo infine con le clip della comedy australiana Son of a Donkey, in cui Theo lascia la sua casa per rivendicare la propria indipendenza e si ritrova ad affrontare la dura realtà dell'età adulta; del crime drama danese Legenden - L'infiltrata, la storia di Tea, un'agente sotto copertura che, infiltrata in un impero criminale, è combattuta tra la riuscita della sua missione e il desiderio di aiutare la fidanzata del capobanda a fuggire; e del mystery drama danese Reservatet - La riserva, in cui Cecilie conduce una propria indagine quando la ragazza alla pari dei suoi vicini scompare, finendo col scoprire una verità che manda in frantumi il suo mondo perfetto.

