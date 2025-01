Motorvalley: Netflix annuncia una nuova serie italiana con Luca Argentero, ecco le prime foto

News Serie TV

Targato Groenlandia, il drama riunisce lo stesso team di registi de La legge di Lidia Poët: Matteo Rovere, Pippo Mezzapesa e Lyda Patitucci.

Netflix ha svelato le prime foto e i primi dettagli di Motorvalley, nuova serie originale italiana ambientata nel mondo delle corse automobilistiche. La serie che, come descritto dal colosso dello streaming, "fonde il drama con l'adrenalina dell'action" debutterà in streaming nel corso del 2026 e coinvolge nel cast Luca Argentero (DOC - Nelle tue mani), Giulia Michelini (Rosy Abate - La serie) e Caterina Forza (Prisma). Si tratta di una produzione Groenlandia, la casa di produzione di Matteo Rovere che ha portato su Netflix titoli di successo come La legge di Lidia Poët e Supersex ed è dietro la produzione anche di un'altra serie in arrivo prossimamente, la comedy Maschi veri. E proprio Rovere è coinvolto nel progetto anche come regista, creatore e sceneggiatore.

Motorvalley: La trama della serie Netflix

Stando alla sinossi di Motorvalley diffusa da Netflix, la serie si concentra su Arturo (Luca Argentero), Elena (Giulia Michelini) e Blu (Caterina Forza), tre persone che hanno perso quasi tutto nella loro vita. Ma una cosa li accende ancora: l'amore per le auto e l’adrenalina. Elena, giovane rampolla della Dionisi, proprietaria di una famosa scuderia, deve riconquistare un ruolo nell’impresa di famiglia, ora nelle mani del fratello; assolda Blu, giovane testa calda con un’attrazione fatale per la velocità, e Arturo, un famoso pilota ormai decaduto, per allenarla. Ognuno di loro ha un motivo per correre più veloce degli altri. Motorvalley è la storia del loro viaggio attraverso una delle gare automobilistiche più appassionanti: Il Campionato Italiano Gran Turismo (GT) dove le auto e le corse non sono solo una passione da condividere ma anche una ragione di vita, o di morte.

La serie è diretta da Matteo Rovere, Pippo Mezzapesa e Lyda Patitucci, lo stesso team dietro la macchina da presa per La legge di Lidia Poët, creata da Matteo Rovere, Gianluca Bernardini e Francesca Manieri e scritta da Matteo Rovere, Gianluca Bernardini, Flaminia Gressi, Francesca Manieri, Michela Straniero e Erika Galli.

Foto Credits: Lucia Iuorio, Enrico Bellinghieri / Netflix