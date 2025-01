Il Gattopardo: Il meraviglioso trailer ufficiale della nuova serie italiana di Netflix

News Serie TV

Nel cast Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Deva Cassel e Saul Nanni. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

"Le storie che già conosciamo possono ancora sorprenderci". Con queste parole Netflix ha presentato oggi il trailer ufficiale della sua attesissima serie italiana Il Gattopardo, nuovo adattamento della "grande storia senza tempo" raccontata da Giuseppe Tomasi di Lampedusa nel suo romanzo omonimo, considerato tra le più grandi opere di tutta la letteratura italiana e mondiale. Disponibile in streaming dal 5 marzo, il drama storico si presenta come un racconto epico, sorprendente e sensuale ambientato in Sicilia durante i moti del 1860.

Il Gattopardo: Il Trailer Ufficiale della Serie TV Netflix con Kim Rossi Stuart - HD

Il Gattopardo: La trama e il cast della serie tv

Creata da Richard Warlow (Ripper Street), Il Gattopardo segue Kim Rossi Stuart (Everybody Loves Diamonds) nei panni di Don Fabrizio Corbera, l'affascinante Principe di Salina, che conduce una vita intrisa di bellezza e privilegio. Ma l'aristocrazia siciliana si sente minacciata dall'unificazione italiana, e Fabrizio si rende conto che il futuro della sua casata e della sua famiglia sono in pericolo. Per non soccombere, sarà costretto a stringere nuove alleanze, anche se questo significherà andare contro ai suoi principi, fino a trovarsi di fronte a una scelta che pare impossibile. Don Fabrizio avrà il potere di organizzare un matrimonio che salverebbe il futuro della sua famiglia, quello tra la ricca e bellissima Angelica Sedara (Deva Cassel, La bella estate) e suo nipote Tancredi (Saul Nanni, Non dirlo al mio capo). Ma, facendolo, spezzerebbe il cuore della sua adorata figlia Concetta (Benedetta Porcaroli, Baby).

Il Gattopardo è una delle molte serie italiane in arrivo su Netflix nel 2025. Come annunciato nelle scorse ore all'evento "Next on Netflix", si aggiungeranno Storia della mia famiglia con Eduardo Scarpetta (disponibile dal 19 febbraio), sul tentativo di un giovane padre di creare un nucleo familiare alternativo capace di prendersi cura dei suoi figli quando lui presto non ci sarà più; Maschi veri, comedy sull'essere uomini nel mondo di oggi con Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti; Mrs Playmen, con Carolina Crescentini nei panni di Adelina Tattilo, l'editrice della famosa rivista erotica Playmen; Sara - La donna nell'ombra, basata sui romanzi di Maurizio De Giovanni incentrati sull'omonima poliziotta in pensione, con Teresa Saponangelo e Claudia Gerini; e Il Mostro di Stefano Sollima (autunno), sulla complessa storia del Mostro di Firenze.