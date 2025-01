The Diplomat: Le prime foto della stagione 3 mostrano la reunion tra le star di West Wing Allison Janney e Bradley Whitford

News Serie TV

Il thriller politico con Keri Russell tornerà in streaming su Netflix quest'anno.

Risale a pochi giorni fa l'indiscrezione secondo la quale Bradley Whitford apparirà nella terza stagione del thriller politico The Diplomat, riunendosi così con l'ex co-star di West Wing - Tutti gli uomini del presidente Allison Janney, entrata nel cast nell'ultimo ciclo di episodi. Ora la notizia è stata confermata da Netflix, che ne ha diffuso anche le prime foto in occasione dell'evento "Next on Netflix", dove ha presentato le principali novità per il 2025.

The Diplomat: Il ruolo di Bradley Whitford nella stagione 3

Disponibile in streaming più avanti quest'anno, la terza stagione di The Diplomat vedrà Whitford calarsi nei panni di Todd Penn, il marito di Grace Penn, il personaggio interpretato dalla Janney. Nella stagione precedente, quest'ultima era arrivata a un passo dal vedersi sottrarre il suo posto di Vicepresidente degli Stati Uniti d'America da Kate Wyler (Keri Russell), finché il finale non ha cambiato tutto. Quando Hal (Rufus Sewell) ha cambiato strategia e ha deciso di dire al Presidente William Rayburn (Michael McKean) che c'era Grace dietro l'attacco alla nave britannica, quest'ultimo è rimasto talmente scioccato da rimetterci le penne. Questo, chiaramente, ha reso Grace la nuova Presidente degli USA.

Le immagini ritraggono insieme i nuovi inquilini della Casa Bianca, sebbene non al 1600 di Pennsylvania Avenue a Washington, che immaginiamo sia ciò che i fan di West Wing desiderano vedere maggiormente dopo aver seguito per anni Whitford e Janney nei panni del vice-Capo dello Staff e della Portavoce della Casa Bianca Joshua 'Josh' Lyman e Claudia Jean 'C.J.' Cregg. Entrambi hanno ricevuto un Emmy per il loro lavoro nella serie. La loro reunion si è concretata grazie anche alla complicità dell'ideatrice di The Diplomat Debora Cahn, che nei primi anni Duemila ha scritto diversi episodi dell'acclamato drama politico di Aaron Sorkin.