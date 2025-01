Stranger Things 5, tutti gli aggiornamenti dai fratelli Duffer: "La stagione più grande e ambiziosa di sempre"

News Serie TV

Ospiti all'evento Next on Netflix 2025, i creatori di Stranger Things Matt e Ross Duffer hanno parlato della loro esperienza nella serie e anticipato i loro nuovi progetti con il servizio di video in streaming: ecco tutte le novità.

La quinta e ultima stagione di Stranger Things è senza dubbio una delle novità che gli abbonati Netflix attendono di più nel 2025. Per il momento il servizio di video in streaming non ha ufficializzato una data d'uscita degli ultimi 8 episodi e neppure svelato se arriveranno divisi in due volumi, come accaduto per la stagione 4. Tuttavia l'evento Next on Netflix 2025, che si è tenuto a Los Angeles ed è stato trasmesso anche in altri 12 Paesi, è stata l'occasione per i fratelli Duffer, i creatori della serie, per svelare nuovi dettagli sulla quinta stagione di Stranger Things, condividere la loro esperienza sul set e anticipare qualcosa sui prossimi progetti che hanno in cantiere con Netflix. Ecco tutti gli ultimissimi aggiornamenti.

Stranger Things 5: Una stagione finale ambiziosa ed emozionante

La produzione della stagione finale di Stranger Things, che si è conclusa lo scorso dicembre, è stata una vera e proprio impresa, come confermato da Ross Duffer. "Abbiamo girato per un anno intero. Alla fine, abbiamo collezionato oltre 650 ore di materiale. Quindi, questa stagione è la più grande e ambiziosa di tutte. È come otto grandi film", ha osservato. Già in passato, d'altronde, gli sceneggiatori avevano insistito sul fatto che il capitolo finale delle storie di Hawkins promette di essere un vero e proprio evento cinematografico.

La trama e le anticipazioni

La stagione 5 sarà composta da 8 episodi e riprenderà nel 1987, un anno dopo gli eventi drammatici della stagione 4 che hanno visto Vecna aprire un varco dal Sottosopra minacciando Hawkins. I fan possono aspettarsi una storia "intensa dall'inizio alla fine". Nonostante l'enorme spettacolarità, i fratelli Duffer hanno voluto evidenziare anche l'aspetto emotivo e personale di questa ultima stagione. Matt ha aggiunto: "Sarà anche la nostra storia più personale. Girarla è stato super intenso ed emozionante sia per noi che per il nostro cast. Abbiamo lavorato insieme per quasi dieci anni. Abbiamo pianto tanto. Davvero tanto".

Nel frattempo Netflix ha condiviso una misteriosa locandina che anticipa la scomparsa di Jane Hopper, alias Undici (Millie Bobby Brown), e invita chiunque sappia qualcosa a contattare il dipartimento di Polizia di Hawkins chiamando un determinato numero. Qualche fan ha provato a fare una telefonata e questo è il messaggio vocale registrato che si sente:

Grazie per aver contattato il Dipartimento di Polizia di Hawkins. A causa del recente terremoto di magnitudo 7.4, Hawkins è attualmente sotto lockdown. Per la sicurezza dei nostri residenti, la Hawkins Emergency Task Force sta lavorando a stretto contatto con la Hawkins PD per rintracciare le persone scomparse, tra cui Jane Hopper che è una priorità. Ti esortiamo, in quanto cittadino responsabile di Hawkins, ad aiutarci mentre cerchiamo di localizzarla.

La data di uscita di Stranger Things 5: quando arriverà?

Bocca cucita, invece, sulla data d'uscita (nessuno ha commentato l'indiscrezione di qualche giorno fa secondo cui Stranger Things 5 potrebbe arrivare il 27 novembre, giorno del Ringraziamento). È chiaro, però, che tutti stanno lavorando a ritmo serrato per rispettare l'obiettivo di far uscire la stagione entro il 2025. Al momento è certo che almeno una parte di episodi usciranno entro quest'anno, ma non è escluso che possano essere divisi in due volumi. Matt Duffer ha detto: "Anche se la data di uscita non è ancora decisa, è molto importante per noi e per Netflix farla uscire quest'anno."

Il futuro di Stranger Things: spin-off e nuovi progetti

La fine di Stranger Things, comunque, non significherà la conclusione dei rapporti dei Duffer con Netflix. Gli stessi hanno confermato che non si tratta di un addio e che sono in sviluppo diversi progetti collaterali, tra cui il prequel teatrale Stranger Things: The First Shadow, che debutterà a Broadway dopo il suo successo a Londra. Inoltre, i fratelli hanno accennato a nuovi possibili spin-off della serie soprannaturale dicendo: "Ci sono altre storie di Stranger Things in lavorazione, ed è molto importante per noi che ogni progetto sia di alta qualità e non ripetitivo. Deve esserci un motivo per cui esiste, e deve essere fantastico".

Matt e Ross Duffer, inoltre, sono coinvolti in nuovi progetti anche al di fuori dell'universo di Stranger Things. "Saremo sempre parte della famiglia Netflix, che è stata la nostra casa negli ultimi 10 anni”, ha dichiarato Ross. "Non potremmo chiedere di avere partner migliori. Se, come noi, si vogliono raccontare storie originali, questo è il posto in cui essere", ha aggiunto. Le loro nuove serie per Netflix, che dovrebbero arrivare nel 2026, si intitolano The Boroughs e Something Very Bad Is Going to Happen e promettono di mantere intatta l'essenza di Stranger Things, raccontando "storie di persone ordinarie che si trovano a fronteggiare l'inspiegabile e il soprannaturale", hanno spiegato gli autori.

Foto: Jackson Lee Davis/Netflix