Squid Game 3: Netflix conferma la data d'uscita e svela le prime foto e il poster della stagione finale

In occasione dell'evento globale Next on Netflix, il colosso dello streaming ha ufficializzato la data d'uscita dell'atteso capitolo finale di Squid Game mostrando anche le primissime immagini: ecco tutte le anticipazioni.

Ora è ufficiale: Squid Game tornerà su Netflix con la stagione finale esattamente quando avevamo previsto. Bela Bajaria, Netflix Chief Content Officer, ha annunciato la data d'uscita della terza stagione della popolarissima serie coreana durante l'evento Next on Netflix tenutosi a Los Angeles e trasmesso in simultanea in 12 paesi dove si sono svolti eventi locali, compresa l'Italia: la vedremo il prossimo 27 giugno. Per l'occasione, sono stati diffusi anche il primo poster e alcune immagini che ci incuriosiscono molto alimentano ulteriormente l'attesa per il gran finale.

Squid Game 3 dal 27 giugno su Netflix: I record della serie

La serie, ideata dal regista Hwang Dong-hyuk, ha infranto numerosi record sin dalla prima stagione, diventando la serie più vista di sempre su Netflix. La seconda stagione, uscita lo scorso dicembre, ha confermato il successo imponendosi come fenomeno culturale globale con 68 milioni di visualizzazioni nei primi tre giorni e occupando il primo posto nelle Top 10 di ben 92 Paesi. La data di uscita della terza stagione di Squid Game era inizialmente trapelata in un teaser pubblicato da Netflix Corea, che mostrava le nuove bambole e indicava proprio la data del 27 giugno 2025 come quella in cui sarebbe uscita la terza stagione. Tuttavia, poco dopo, il video era stato prontamente rimosso da social di Netflix, alimentando speculazioni e teorie tra i fan. Si è trattato, si pensava, probabilmente di un errore o una mossa di marketing per creare ulteriore suspense, ma ora questa stessa data è stata confermata ufficialmente da Netflix mettendo fine all'incertezza. Allo stesso modo, ora abbiamo la certezza che i nuovi episodi non arriveranno divisi in due blocchi ma saranno disponibili tutti insieme.

Le anticipazioni della terza stagione

Nel poster diffuso da Netflix, che vedete qui sotto, si intravedono le ombre delle due bambole che avevamo già visto nella scena post-credit del finale della seconda stagione e nel primo teaser della stagione 3. Una è la bambola Young-hee, già vista nel celebre gioco di "Un, due, tre stella" della prima stagione; l'altra è un ragazzo che, come confermato dal creatore della serie, si chiama Chul-su. Questo nuovo personaggio è descritto come il "fidanzato di Young-hee". Entrambi i personaggi sono ispirati a figure tradizionali della letteratura per bambini in Corea e, molto probabilmente, saranno protagonisti di uno dei prossimi giochi mortali.

Nelle altre foto, inoltre, ritroviamo alcuni personaggi che abbiamo imparato a conoscere nel corso della seconda stagione: non solo Gi-hun intepretato da Lee Jung-jae e Lee Byung-hun nei panni del Front Man, ma anche Park Gyu-Young nei panni della Guardia 011, Park Sung-hoon in quelli di Hyun-ju (Giocatore 120) e la coppia madre-figlio (giocatore 149 e giocatore 7) interpretati da Kang Ae-sim Yang Dong-geun.

Il futuro di Squid Game

La terza stagione di Squid Game segnerà la conclusione della storia di Gi-hun, il protagonista interpretato da Jung-jae Lee, ma il creatore Hwang Dong-hyuk ha lasciato aperta la porta a nuovi possibili spin-off. Alcune storie, infatti, potrebbero essere approfondite come quella del misterioso Front Man o del Reclutatore. La saga di Squid Game, quindi, potrebbe non fermarsi qui, e non ci sorprenderebbe considerato il successo globale. Intanto, dal 27 giugno, vedremo finalmente come si concluderà la missione di Gi-hun, determinato a porre fine ai giochi mortali sulla misteriosa isola.