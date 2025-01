The Residence: Il primo trailer del nuovo mystery drama di Shonda Rhimes per Netflix

News Serie TV

La nuova serie tv con Uzo Aduba sarà disponibile in streaming dal 20 marzo.

Scandal incontra Le regole del delitto perfetto nella nuova serie tv di Shonda Rhimes per Netflix The Residence, della quale è stato appena rilasciato il primo trailer. Disponibile streaming dal 20 marzo, il mystery drama segue la vincitrice di tre Emmy Uzo Aduba (Orange Is the New Black) nei panni di una detective alle prese con un giallo strampalato nei piani alti, in quelli bassi e nei corridoi della Casa Bianca.

The Residence: La trama e il cast della serie tv

Quarta serie della Rhimes per Netflix dopo il successo Bridgerton, lo spin-off La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton e Inventing Anna, The Residence, una creazione del suo frequente collaboratore Paul William Davies (Scandal, For the People), segue Aduba nei panni di Cordelia Cupp, detective consulente del Dipartimento di Polizia Metropolitana. Conosciuta per il suo umorismo pungente, la sua implacabile ricerca della verità e un occhio acuto per il comportamento umano, Cupp è la detective più ambita al mondo, nonché una grande appassionata di birdwatching. Con lei c'è l'agente speciale dell'FBI Edwin Park (Randall Park, WandaVision), incaricato di affiancarla durante una cena di Stato ad alta tensione alla Casa Bianca. Sebbene Park nutra scetticismo nei confronti dei metodi non convenzionali della Cupp, la loro dinamica promette di essere intrigante quanto il mistero - un omicidio - che cercano di svelare.

L'impressionante cast della serie include anche Giancarlo Esposito (Better Call Saul), Molly Griggs (Dr. Death), Susan Kelechi Watson (This Is Us), Isiah Whitlock Jr. (Your Honor), Edwina Findley (Chicago Med), Jason Lee (My Name Is Earl), Ken Marino (Party Down), Al Mitchell (Stranger Things), Dan Perrault (American Vandal), Bronson Pinchot (Our Flag Means Death), Julieth Restrepo (Griselda), Mel Rodriguez (CSI: Vegas) e Mary Wiseman (Star Trek: Discovery), ai quali si aggiungono le guest star Eliza Coupe (Happy Endings), Jane Curtin (Unforgettable), Paul Fitzgerald (Power Book III: Raising Kanan), Barrett Foa (NCIS: Los Angeles), Al Franken (Saturday Night Live), Spencer Garrett (Winning Time), Taran Killam (High Potential), Julian McMahon (Nip/Tuck), Kylie Minogue nei panni di se stessa, Matt Oberg (Veep) e Brett Tucker (Station 19).