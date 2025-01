Cobra Kai 6: Una clip in anteprima e nuove foto in attesa del gran finale

News Serie TV

Manca pochissimo all'uscita della parte 3 della sesta stagione di Cobra Kai che arriverà il prossimo 13 febbraio su Netflix: ecco un'anteprima e cosa dobbiamo aspettarci.

"Cobra Kai non muore mai", ma noi siamo un po' tristi di dover dire addio a una serie che ci ha tenuto compagnia per ben sei stagioni, dimostrandosi all'altezza di un franchise storico come quello di Karate Kid. Manca poco all'uscita della Parte 3 della sesta stagione, composta dagli ultimi 5 episodi. Per ingannare l'attesa, Netflix ha diffuso una clip in anteprima, nuove foto e un poster. Guardate tutto qui sotto.

Cobra Kai 6: Stagione 6 - Parte 3: Una Clip in Anteprima - HD

Cobra Kai 6: Dove eravamo rimasti e cosa aspettarci dai prossimi episodi

Nel secondo blocco di episodi di Cobra Kai 6, arrivato su Netflix lo scorso 15 novembre, il Sekai Taikai è stato teatro di un caos totale, con una rivolta esplosa durante il torneo. A subirne le conseguenze è stato Kwon (Brendon H. Lee), lo studente più promettente del Cobra Kai. Il ragazzo, infatti, si è accidentalmente ferito mortalmente con l’eunjangdo di Kreese nel bel mezzo della confusione. Nel frattempo, Daniel rivisto il suo maestro Miyagi in sogno, mentre Chozen ha intrapreso un'avventura inaspettata con Kim Da-Eun.

La sinossi dei prossimi episodi recita: "Dopo un esito scioccante nel Sekai Taikai, Miyagi-Do e Cobra Kai devono fare i conti con il loro passato mentre affrontano un futuro incerto, sia sul tatami che nella vita. Quasi 40 anni dopo gli eventi del torneo di All Valley del 1984, tutto ha portato a questo". Ma cosa ci riserveranno gli ultimi episodi? In un’intervista con TV Insider, il co-showrunner Hayden Schlossberg ha garantito che il finale non lascerà alcun dubbio irrisolto. "Se avete visto i cinque episodi centrali, avete assistito a spettacolari arti marziali culminate in un caos totale senza una vera conclusione. Gli ultimi cinque episodi, invece, offriranno una risoluzione. Non ci sarà un colpo di scena finale", ha spiegato. "Qui tutte le domande troveranno risposta. Ogni personaggio completerà il proprio arco narrativo, tutti i misteri saranno svelati. E ci saranno ancora combattimenti mozzafiato, insieme a colpi di scena sorprendenti, ma il tutto è pensato per essere una conclusione emozionante e soddisfacente", ha concluso il co-creatore.

Intanto, nonostante la conclusione di Cobra Kai, il franchise d Karate Kid è vivo e vegeto, visto che quest'anno uscirà anche il nuovo film Karate Kid: Legends che vede coinvolto, tra gli altri, Ralph Macchio nuovamente nel ruolo di Daniel Larusso.