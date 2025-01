Ginny & Georgia 3: La data d'uscita e le prime foto della terza stagione

News Serie TV

Il dramedy incentrato su un complicato rapporto madre-figlia tornerà su Netflix a giugno: ecco le prime foto, le anticipazioni e tutto quello che sappiamo.

Nel corso dell'evento Next on Netflix 2025, Netflix ha annunciato la data d'uscita di Ginny & Georgia, una delle sue serie più attese (soprattutto da un pubblico teen): arriverà il 5 giugno. Il servizio ha diffuso anche le primissime foto tratte dai nuovi episodi e l'immagine che salta all'occhio è sicuramente quella di una Georgia dietro le sbarre, mentre i suoi figli sono in aula di tribunale. Il finale della seconda stagione, d'altronde, aveva lasciato i fan con il fiato sospeso e gli appassionati non vedono l'ora di saperne di più (la serie, lo ricordiamo, è stata già rinnovata anche per una quarta stagione).

Ginny & Georgia: La trama e dove eravamo rimasti

Ginny & Georgia segue le vicende della quindicenne Ginny Miller (Antonia Gentry) e di sua madre Georgia (Brianne Howey), una donna affascinante con un passato oscuro. La serie esplora il legame complicato tra madre e figlia mentre si svelano segreti, misteri e crimini legati al passato di Georgia. La seconda stagione ha portato alla luce segreti scioccanti, con Ginny che ha scoperto la verità sul suo patrigno Kenny, il cui decesso non è stato affatto naturale ma causato proprio da Georgia. Ginny si è ritrovata così a dover fare i conti con il lato oscuro di sua madre che è arrivata a commettere un crimine così violento per proteggerla. Nel frattempo, Georgia aveva finalmente trovato la felicità con Paul (Scott Porter), tanto da organizzare un matrimonio con lui, ma le cose naturalmente non sono andate secondo i piani. Durante il ricevimento di nozze, Georgia viene arrestata per l’omicidio di Tom, il marito di Cynthia, lasciando i fan con numerosi interrogativi.

La serie ha riscosso un grande successo fin dal suo debutto nel 2021, con milioni di spettatori in tutto il mondo. La seconda stagione ha mantenuto un posto nella Top 10 globale di Netflix per ben sette settimane consecutive, conquistando le classifiche di 88 Paesi.

Le anticipazioni e i nuovi personaggi

Nella terza stagione, Ginny dovrà affrontare le conseguenze della verità sul passato di sua madre, Georgia. Quest'ultima, dal carcere, dovrà difendersi dalle accuse, mentre le dinamiche familiari si complicheranno ulteriormente. Il merito, probabilmente, sarà anche di nuovi personaggi. Tra gli attori che ci sono uniti al cast, infatti, ci sono Ty Doran (Manifest), e Noah Lamanna (Star Trek: Strange New Worlds); Doran interpreterà Wolfe, uno studente di poesia che si distingue per la sua natura rilassata e per la sua poca passione per gli studi. Lamanna, invece, vestirà i panni di Tris, uno skater intelligente e tutor che diventa molto vicino a Marcus (Felix Mallard) e Silver (Katelyn Wells). La creatrice della serie, Sarah Lampert, parlando con TVLine ha promesso che nella terza stagione vedremo finalmente la risoluzione di molte trame in sospeso, con colpi di scena che sorprenderanno anche i fan più appassionati. Altra novità della terza stagione è il cambio di showrunner, con Sarah Glinski subentrata a Debra J. Fisher.