YOU 5: Un nuovo teaser trailer in attesa della stagione finale

L'ultimo ciclo di episodi del thriller con Penn Badgley sarà disponibile in streaming su Netflix dal 24 aprile.

Il 24 aprile vi sembra troppo lontano e siete impazienti di mettere gli occhi sull'ultimo capitolo della travagliata storia di Joe Goldberg? Netflix viene in soccorso dei numerosi fan di YOU diffondendo oggi un nuovo teaser trailer dell'attesissima quinta stagione, che vedrà il personaggio interpretato da Penn Badgley tornare a New York per godersi il suo lieto fine... finché la sua vita perfetta non viene minacciata dai fantasmi del suo passato e dai suoi stessi oscuri desideri.

YOU 5: Stagione 5 - Il Nuovo Teaser Trailer della serie - HD

YOU 5: Cosa ci aspetta nella stagione finale

Joe Goldberg affronterà finalmente il giorno del giudizio? La risposta di Netflix alla fondamentale domanda è una semplice rassicurazione: "i fan del popolare thriller scopriranno presto quale sarà il suo destino". Nel corso degli anni, abbiamo visto l'affascinante stalker e assassino cambiare più volte identità, città e amore, ritrovandosi ogni volta ad affrontare sanguinose complicazioni. L'ultima volta, con la complicità di Kate e delle sue ingenti risorse economiche, Joe era riuscito a ripristinare il suo nome alterando i fatti relativi al suo passato e alla morte dell'ex moglie Love. Ormai libero da ogni giogo mentale riguardo il voler essere una brava persona e avendo accettato di essere tutt'altro, Joe è pronto a una nuova vita con una rinnovata e immensa potenza economica e giudiziaria dalla sua parte.

Ma, tornato dove tutto era cominciato, Joe si renderà conto ben presto che soldi e menzogne possono rimettere a posto molte cose ma non tutte. Certamente non possono ripulire una coscienza, né tenere buone le molte persone - vive o morte - che hanno avuto la sfortuna di incrociare la sua strada. In attesa di scoprire chi si rifarà "vivo" per questo suo canto del cigno, possiamo già sapere chi rischierà di finire nella sua rete di inganni, bugie e violenze la prossima volta. La star di The Handmaid's Tale Madeline Brewer interpreterà Bronte, nuova enigmatica collega del protagonista. Anna Camp (True Blood) e Griffin Matthews (L'assistente di volo) saranno invece le sorelle gemelle e il fratello di Kate - Raegan, Maddie e Teddy. Inoltre, Nava Mau (Baby Reindeer) vestirà i panni della detective Marquez.