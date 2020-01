Station Eleven: Gael García Bernal nel cast del drama post-apocalittico

News Serie TV

La miniserie sarà disponibile prossimamente su HBO Max.

Premiato con il Golden Globe per il suo ruolo in Mozart in the Jungle, l'attore messicano Gael García Bernal torna sulla tv statunitense con un ruolo ricorrente in Station Eleven. Il drama post-apocalittico, di cui il servizio di video in streaming prossimo al debutto HBO Max ha ordinato 10 episodi, ha ingaggiato anche Mackenzie Davis (Halt and Catch Fire), Himesh Patel (EastEnders), David Wilmot (L'alienista) e Matilda Lawler, in questo caso per un ruolo regolare.

Basata su un romanzo di Emily St. John Mandel, adattato dall'ideatore di Maniac Patrick Somerville, la miniserie si sviluppa attraverso diverse linee temporali e segue i sopravvissuti di una devastante epidemia mentre riprendono in mano le redini della società e lavorano insieme per ricostruirla, cercando di tenere il meglio di ciò che è andato perduto. Bernal interpreterà Arthur, un famoso attore proveniente da una piccola isola al largo della costa messicana.

Davis sarà nel frattempo Kirsten, una sopravvissuta che si esibisce con una compagnia teatrale, mentre Patel ha ottenuto il ruolo di Jeevan, un'anima perduta e disoccupata che nel nuovo mondo deve diventare un leader. Wilmot interpreterà Clark, un consulente aziendale che, dopo aver rinunciato alle proprie ambizioni artistiche, scopre un eroe dentro di sé nel nuovo panorama post-apocalittico. Lawler sarà infine una giovane orfana la cui idea di famiglia viene radicalmente rimodellata dagli adulti improbabili che finiscono col prendersi cura di lei.