Holland: ecco il trailer del film con Nicole Kidman, Matthew Macfadyen e Gael García Bernal

Un thriller che sta per essere presentato al SXSW di Austin, e che vedremo in streaming dal 27 marzo su Prime Video. Ecco trailer e trama di Holland.

Sta per avere la sua prima mondiale al South by Southwest festival di Austin, uno dei principali appuntamenti dedicati al cinema indipendente e di genere degli Stati Uniti, e debutterà in streaming su Prime Video il prossimo 27 marzo. Si tratta di Holland, descritto come "un thriller avvincente e dal ritmo incalzante" che vede Nicole Kidman protagonista nei panni della meticolosa Nancy Vandergroot, insegnante e casalinga dalla vita apparentemente perfetta. Nancy vive con il marito (Matthew Macfadyen), uno stimato pilastro della comunità, e il figlio (Jude Hill) nell'idilliaca cittadina che si chiama appunto Holland, nel Michigan, nota anche come città dei tulipani. Ma la vita apparentemente perfetta di Nancy precipita in una spirale di eventi oscuri quando lei e il suo affabile collega (Gael García Bernal) iniziano a nutrire sospetti su un segreto, e finiranno per scoprire che nulla nelle loro vite è come sembra.

Scritto da Andrew Sodroski, il creatore della serie tv Manhunt, Holland - che inizialmente aveva suscitato l'interesse di Errol Morris, è stato diretto da Mimi Cave, regista dell'horror Fresh. Nel cast del film, di cui qui di seguito potete vedere il trailer italiano e il poster, anche la brava Rachel Sennott.







