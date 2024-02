Another End, l’amore e la perdita: incontro con Piero Messina e Gael Garcia Bernal dal Festival di Berlino.

News Cinema

Un melò fantascientifico, fra amore e superamento della perdita. Oggi alla Berlinale è la giornata di Another End, presentato in concorso. Ne hanno parlato il regista all’opera seconda, Piero Messina, e il protagonista Gael Garcia Bernal.

Una storia d’amore. Un punto di partenza che accomuna, insieme al superamento della perdita, i due film diretti da Piero Messina. Dopo una lunga preparazione, a otto anni di distanza dall’opera prima, L’attesa, con Juliette Binoche, ecco il suo secondo film, Another End, che di nuovo presenta un cast internazionale, con cui ha accompagnato oggi la presentazione in concorso al Festival di Berlino, prima dell’uscita nei cinema italiani prevista per 01 distribuiton dal 21 marzo in un gran numero di schermi.

Another End è interpretato da Gael García Bernal, Renate Reinsve (miglior attrice al Festival di Cannes 2021 per La Persona Peggiore Del Mondo), Bérénice Bejo e Olivia Williams. Racconta di un uomo a cui in un futuro prossimo la tecnologia dà la possibilità di rivivere gli ultimi momenti con l’amata scomparsa. "Un lavoro complesso, soprattutto di sceneggiatura", lo definisce il produttore Nicola Giuliano per Indigo film, nel corso di un incontro con la stampa italiana alla Berlinale. “Un melò così radicato in un meccanismo di genere da richiedere un complesso ingranaggio in cui tutto doveva andare al proprio posto".

“Qualcosa ritorna nei miei film, effettivamente, ed è l’amore”, ha detto il regista Piero Messina, siciliano classe ’81. “Me lo sono chiesto iniziando a scrivere il film con Giacomo Bendotti. Per me è come se vivessi la separazione e il distacco come momento vitale, più intensamente l’assenza rispetto alla presenza. È una dinamica narrativamente per me molto fertile, quella che definiamo amore. A cosa ci leghiamo in amore? Cosa pensiamo di sapere, a prescindere da una presenza legata al corpo, dall’essere insieme nello stesso luogo? Cosa ci trasmettono i corpi, mentre con le parole ci diciamo altro? Quanto di più spirituale si possa raccontare con l’amore. L’immagine da cui sono partito è quella di due corpi sconosciuti in un letto, di primo mattino, illuminati dal sole, che si guardano nel risveglio nel loro mistero e immobilità. Mi sembrava che a partire da lì ci fosse qualcosa di interessante da raccontare”.

Parlando della preparazione per il suo Sal, Gael Garcia Bernal ha detto che “ogni film è un universo a sé e i personaggi si trovano con un lavoro preparatorio, anche solo camminando e ponendosi domande. Ho sempre cercato prospettive differenti, le diverse ramificazioni come attore mi provocano la gioia di costruire un percorso. Piano piano queste idee delineano il personaggio. In Another End, poi, ogni giorno ci venivano in mente domande filosofiche che il film pone. Ogni volta c’è anche un pezzo di te, una interpretazione molto libera che risuona nella tua vita, ma non necessariamente didascalicamente. È molto di più un processo poetico che diretto. Lavoriamo con l’artificio, quello loro creato da questa favola di fantascienza in cui ci siamo gettati e con cui abbiamo giocato, immaginandoci le conseguenze di quell’artificio pieno di verità. La realtà è una conseguenza, più che punto di partenza. Avevo bene presente questo durante la preparazione e le riprese. È troppo facile dire che un attore parte dalla realtà in questo o quest’altro, è una creazione artistica che lo porta a trovare la realtà”.

Nei panni della sorella del protagonista c’è Bérénice Bejo, che recita per buona parte del tempo in spagnolo insieme a Bernal. “Sono partita pensando che, se mi trovassi nella situazione del film, non vorrei mai e poi mai ricorrere a una tecnologia del genere, che la vita ci riserva quello che ci riserva. Ma da oggi, facendo alcune interviste, sto iniziando a cambiare idea. La riflessione è, se muore qualcuno da cui non si ha avuto il tempo di congedarsi, mentre la malattia permette a ciascuno a prepararsi da una dipartita? Se perdi qualcuno per un incidente d’auto, qualcosa che accade improvvisamente? Forse a quel punto potrebbe valere la pena avere questa opportunità. Di questo film mi è piaciuto tantissimo come l’amore sia al centro, specie nel protagonista, che si innamora da capo di questa donna che ha un corpo che non conosce, pur avendo la memoria della sua compagna. È di una bellezza in questa sua trasformazione d’amore davvero straordinaria”.