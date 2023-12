The Boys, Gael García Bernal conferma lo spin-off ambientato in Messico: "Sono super emozionato"

News Serie TV

La star di Cassandro potrebbe interpretare un ruolo nella nuova serie, insieme con Diego Luna.

È tutto vero: The Boys andrà in Messico con una nuova serie tv. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, in un'intervista con Variety, l'attore e produttore messicano Gael García Bernal ha confermato di essere coinvolto nello sviluppo di una quarta serie ambientata nell'universo dell'irriverente satira sui supereroi di Prime Video.

The Boys: Una nuova serie tv ambientata in Messico

"Sono super emozionato per quello che possiamo fare, perché possiamo fare qualcosa di molto interessante in America Latina" ha dichiarato Bernal, coinvolto nel progetto come produttore esecutivo. Stando a quanto appreso da Deadline la scorsa settimana, la sceneggiatura dello spin-off, intitolato provvisoriamente The Boys: Mexico, è nelle mani dello sceneggiatore di Blue Beetle Gareth Dunnet-Alcocer. Il team di produzione include anche l'ideatore di The Boys Erik Kripke e i suoi più stretti partner di produzione Seth Rogen e Evan Goldberg, oltre all'attore e produttore messicano Diego Luna, con il quale Bernal ha fondato la casa di produzione La Corriente del Golfo.

Se finora l'unica altra informazione disponibile era che la nuova storia sarà ambientata precisamente a Città del Messico, Variety riporta che i personaggi parleranno in spagnolo e che Bernal e Luna stanno prendendo in considerazione di interpretare ruoli secondari nella serie. Se questa fosse ufficializzata da Amazon, sarebbe il terzo spin-off di The Boys dopo l'antologia animata The Boys presenta: Diabolico! e il recente teen drama universitario Gen V.

In occasione del debutto di Gen V lo scorso settembre, rispondendo alla domanda sulla possibilità di ulteriori spin-off, il responsabile dei contenuti televisivi di Amazon MGM Studios Vernon Sanders aveva detto: "Eric ha una visione di quello a cui tutto questo porterà ormai da anni, e parliamo continuamente di quello che verrà dopo. Perciò, probabilmente è prematuro parlare di questo, oltre a dire che crediamo in Eric, e che se Eric fosse interessato a continuare la storia, saremmo i primi a lavorare con lui. Ma in questo momento siamo super concentrati su Gen V e sulla straordinaria quarta stagione di The Boys, che penso lascerà a bocca aperta i fan".