Non siamo più vivi, Vikings Valhalla, Warrior Nun e tante altre: Tutti gli altri annunci e video della Geeked Week 2022

All'evento di Netflix si è parlato anche di 1899, Cabinet of Curiosities e Sweet Tooth.

Quella appena trascorsa è stata una serata piuttosto movimentata e ricca di emozioni per il pubblico delle serie tv di Netflix che ha assistito virtualmente alla prima giornata della Geeked Week 2022. Gli annunci e le anteprime sono stati numerosi e tutti molto interessanti. A molti abbiamo dedicato un approfondimento dettagliato. Li trovate tutti linkati qui di seguito. Più in basso, invece, abbiamo messo insieme un elenco più sintetico ma preciso con le altre novità venute fuori dall'evento, ricordando nel frattempo che siamo solo all'inizio e che nei prossimi giorni si parlerà ancora di Stranger Things e delle tante serie animate del servizio streaming.

Geeked Week 2022: Gli altri annunci e anteprime per le Serie TV

Non siamo più vivi

Lo zombie drama sudcoreano, il cui titolo internazionale è All of Us Are Dead, raccoglie i frutti del suo successo: Netflix ha annunciato ufficialmente l'ordine di una seconda stagione. La storia, ricordiamo, ruota attorno a un gruppo di liceali che, rimasti intrappolati in una scuola, affrontano situazioni terribili mentre cercano di salvarsi da un'invasione di zombie.

Il veterano dello schermo Goran Visnjic (ER, Timeless) si è unito al cast della fortunata serie storica, della quale si attende la seconda stagione e già è stata rinnovata per un ulteriore, terzo ciclo di episodi. Visnjic farà il suo debutto in quest'ultimo con il ruolo di Erik il Rosso, famoso condottiero e navigatore normanno, padre di Leif Eriksson e Freydis, il quale vive in esilio in Groenlandia per i crimini commessi in Islanda e Norvegia.

Durante l'evento, Netflix ha mostrato un contributo video nel quale i tre protagonisti della serie, dopo un piccolo scherzo, introducono una raccolta di papere e gaffe della stagione inaugurale.

Warrior Nun

Dopo una lunga attesa, la seconda stagione della serie fantasy ispirata dall'omonimo fumetto continua a non avere una data (per ora dobbiamo accontentarci di un generico "inverno"), ma almeno ha un teaser trailer. Dopo un riassunto degli eventi precedenti, la clip rivela alcune sequenze ricche d'azione provenienti dal prossimo ciclo di episodi.

Nel frattempo, in Nuova Zelanda si sono concluse le riprese della stagione 2 della serie rivelazione basata sul fumetto omonimo di Jeff Lemire pubblicato dalla DC Comics. Nel video qui di seguito il cast e lo staff celebrano l'importante nuovo traguardo raggiunto.

1899

Un lungo momento è stato dedicato al nuovo, intricato mystery drama di Jantje Friese e Baran bo Odar, gli ideatori di Dark. In streaming prossimamente, la serie racconta di un gruppo di migranti di diversa estrazione che, lasciata l'Europa a bordo di un piroscafo, si dirige a nord-ovest, verso gli Stati Uniti, per iniziare una nuova vita. Tutti loro hanno in comune speranze e sogni per il nuovo secolo e il loro futuro all'estero, ma la traversata subisce una svolta imprevista quando l'avvistamento in mare aperto di un'altra nave di migranti alla deriva trasforma il loro viaggio verso la terra promessa in un incubo terrificante. Il cast include tra gli altri l'ex star di Elite Miguel Bernardeau. Ecco il primo teaser trailer e un video del dietro le quinte.

Cabinet of Curiosities

L'antologia horror prodotta dal viciniore di due Oscar Guillermo del Toro (La forma dell'acqua) ha un teaser trailer! La serie è descritta come una raccolta di otto sinistre narrazioni senza precedenti, che ridefiniscono il genere e sono destinate a sfidare le nozioni tradizionali di horror. Storie che vanno dal macabro al magico, dal gotico al grottesco o al classico creepy. Nel cast Ben Barnes (Tenebre e ossa), Andrew Lincoln (The Walking Dead), F. Murray Abraham (Homeland), Tim Blake Nelson (Watchmen) e tantissimi altri.

Barbari

Attesa per il prossimo autunno, la stagione 2 del drama storico tedesco, un racconto fittizio degli eventi durante l'occupazione della Germania da parte dell'Impero Romano e la conseguente ribellione delle tribù germaniche guidate da Arminio, inizia a mostrarsi in questo teaser trailer.

First Kill

Infine, in attesa dell'imminente debutto (10 giugno), qui di seguito è possibile apprezzare in anteprima una clip del nuovo teen drama vampiresco prodotto dalla star di American Horror Story Emma Roberts. Per chi ancora non la conoscesse, la storia ruota attorno a una vampira adolescente la quale finisce con l'innamorarsi della sua prima vittima, una coetanea cacciatrice.