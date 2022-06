Resident Evil: Il trailer ufficiale italiano della serie live-action di Netflix scatena l'apocalisse

News Serie TV

Il drama horror, basato sul famoso videogame, debutterà in streaming il 14 luglio: ecco il trailer ufficiale italiano di Resident Evil.

Se non è la fine del mondo questa che si vede nel trailer ufficiale italiano di Resident Evil, non sappiamo proprio immaginarla. La serie live-action post-apocalittica basata sulla famosa saga videoludica creata dalla giapponese Capcom arriva in streaming il 14 luglio: guardate qui sotto questa inquietante anteprima, tra mostri inediti e sinistri avvertimenti della Umbrella Corporation.

La trama e il cast di Resident Evil

Resident Evil è ambientata in due linee temporali diverse. La prima, nel 2022, vede le sorelle quattordicenni Jade e Billie Wesker trasferirsi a New Raccoon City. Sebbene tutto intorno a loro sembri idilliaco, più tempo trascorrono qui, più Jade si rende conto che questa città futuristica non è come sembra, intuendo ben presto che il padre, il virologo Albert Wesker (Lance Reddick), e la società Umbrella Corporation nascondendo oscuri segreti che potrebbero distruggere il mondo. Nell'anno 2036, quattordici anni dopo che la diffusione di un terribile virus che trasforma le persone essenzialmente in zombi e che ha causato così tanto dolore, Jade Wesker lotta per la sopravvivenza in un mondo sopraffatto da terrificanti creature infettate e assetate di sangue. Sullo sfondo di questa incredibile carneficina, Jade è tormentata dal passato a New Raccoon City, dalle agghiaccianti connessioni del padre con l'inquietante Umbrella Corporation, ma soprattutto da ciò che è successo alla sorella Billie.

Tamara Smart e Ella Balinska (Charlie's Angels) interpretano le due versioni di Jade, quella adolescenziale e quella adulta. Il resto del cast include Siena Agudong (Ci mancava solo Nick), Adeline Rudolph (Le terrificanti avventure di Sabrina), Paola Nuñez (The Purge), Ahad Raza Mir, Connor Gossatti e Turlough Convery (Killing Eve).