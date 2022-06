Manifest 4: La quarta stagione si mostra in una misteriosa clip in anteprima

News Serie TV

Salvata da Netflix, la serie mistery tornerà entro la fine dell'anno con un'ultima stagione lunga 20 episodi.

Era da qualche mese che non avevamo notizie di Manifest, la serie mistery sci-fi cancellata da NBC dopo tre stagioni e salvata da Netflix la scorsa estate con il rinnovo per una quarta e ultima stagione. Ora finalmente, in occasione dell'evento promozionale della Geeked Week di Netflix, il servizio di video in streaming ha confermato che la quarta stagione, di 20 episodi, sarà rilasciata in due parti lunghe 10 episodi ciascuna e che la prima arriverà già entro la fine dell'anno. Ma non è tutto: è stata diffusa una primissima clip tratta dai nuovi episodi, che vi riproponiamo qui sotto.





Manifest 4 ripartirà da un salto temporale

La clip di Manifest è stata introdotta dal protagonista della serie Josh Dallas che ha anche diretto uno dei nuovi episodi e che, parlando con Netflix Life, ha recentemente rivelato che la quarta stagione si aprirà con un salto temporale in avanti di due anni. L'ultima volta, lo ricorderete, Manifest ci aveva lasciato con una serie di misteri irrisolti e colpi di scena che temevamo non avrebbero avuto una spiegazione. Tra questi: Angelina (Holly Taylor) che aveva pugnalato a morte Grace (Athena Karkanis), Cal (Jack Messina) che era svanito nel nulla dopo aver toccato la pinna caudale al laboratorio Eureka per poi riapparire a casa sua invecchiato improvvisamente di 5 anni, il capitano Daly che si era materializzato all'interno della cabina di pilotaggio dell'828 a Eureka pochi istanti prima che l'intero aereo scomparisse, e molti altri.

La clip in anteprima con Melissa Roxburgh

Nell'anteprima ritroviamo Michaela Stone (Melissa Roxburgh) che fa una spaventosa scoperta all'interno di un container: un uomo misterioso di cui vediamo un braccio con la scritta "Stone 828". Insomma, il mistero su ciò che è accaduto davvero ai passeggeri del volo 828 si infittisce. Ma l'ideatore della serie Jeff Rake ha promesso che ogni nodo verrà al pettine e che la stagione finale risponderà a tutte le domande che gli spettatori hanno maturato in questi anni.