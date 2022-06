One Piece: Un video ci porta sull'incredibile set della serie live-action di Netflix

News Serie TV

Inoltre, annunciate due nuove aggiunte al cast: Steven John Ward e Celeste Loots.

Alla Geeked Week 2022, Netflix ha condiviso con gli abbonati e i curiosi collegati da ogni angolo del mondo un video del dietro le quinte di One Piece, atteso adattamento live-action del popolarissimo media franchise giapponese creato da Eiichirō Oda. Nella clip, il protagonista Iñaki Godoy e gli showrunner Steve Maeda e Matt Owens danno il benvenuto sul complesso e fantasioso set della serie in Sud Africa, dove sono in corso le riprese. Per l'occasione sono state annunciate anche un paio di importanti nuove aggiunte al cast.





One Piece: La trama e i protagonisti

Prima un manga e poi un anime di straordinario successo, One Piece segue le gesta di un giovane pirata il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver ingerito inavvertitamente il frutto del diavolo Gom Gom. Con l'aiuto della sua ciurma, Luffy (o Rufy come lo si è chiamato a lungo in Italia) esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro One Piece, inseguendo il sogno di diventare il nuovo Re dei Pirati. Accanto a Godoy nei panni di Luffy troviamo Mackenyu (Pacific Rim: La rivolta) con il ruolo di Roronoa Zoro, Emily Rudd (Dynasty) di Nami, Jacob Romero Gibson (All Rise) di Usopp e Taz Skylar di Sanji, i membri della ciurma di Cappello di paglia.

A questi si sono aggiunti Steven John Ward e Celeste Loots, interpreti di Drakul Mihawk, un pirata riconosciuto come il più grande spadaccino del mondo, e Kaya, una ragazza del piccolo villaggio di Shirop che lega con Usopp. I due si aggiungono agli altri membri del cast annunciati precedentemente Vincent Regan (interprete del viceammiraglio della Marina Monkey D. Garp, il nonno di Luffy), Morgan Davies (Koby), Ilia Isorelýs Paulino (Alvida), Aidan Scott (Helmeppo), Jeff Ward (Buggy) e McKinley Belcher III (Arlong) - qui e qui troverete le altre foto-confronto.