The Sandman: Un nuovo teaser trailer ne annuncia finalmente la data

Basata sul fumetto di Neil Gaiman, la serie arriverà su Netflix ad agosto.

In occasione della prima giornata della Geeked Week 2022, Netflix ha annunciato che The Sandman, adattamento dell'acclamato fumetto omonimo scritto da Neil Gaiman, sarà disponibile in streaming dal 5 agosto. La rivelazione è accompagnata da un nuovo, lungo teaser trailer.

The Sandman: La trama e il cast della serie tv

Descritta come un ricco miscuglio di mito moderno e fantasy dark in cui narrativa contemporanea, drama storico e leggenda si intrecciano senza soluzione di continuità, The Sandman segue Sogno (interpretato dall’attore di Sweetbitter Tom Sturridge), colui che sovrintende il regno che i mortali visitano quando dormono, così come coloro sotto la sua influenza, mentre cerca di riparare agli errori cosmici - e umani - compiuti durante la sua lunga esistenza.

La clip mostra molti dei numerosi altri personaggi che popolano l'universo della serie, inclusi Johanna Constantine (Jenna Coleman, Doctor Who); Lucienne (Vivienne Acheampong, The Witches), versione al femminile del Lucien dei fumetti; Morte (Kirby Howell-Baptiste, The Good Place); Desiderio (Madison Alexander Park, Cowboy Bebop); John Dee (David Thewlis, Harry Potter); e Il Corinzio (Boyd Holbrook, Narcos). Nel cast troviamo anche Charles Dance (Il Trono di Spade) nel ruolo di Roderick Burgess; Stephen Fry (Bones) di Gilbert; e Gwendoline Christie (Il Trono di Spade) di Lucifero. Sappiamo inoltre che Patton Oswalt (A.P. Bio) e il veterano di Star Wars Mark Hamill presteranno la voce a Matthew il Corvo e Merv Testa-di-Zucca, rispettivamente.