Locke & Key 3: Il primo teaser trailer italiano svela la data di uscita della stagione finale

La serie basata sull'acclamato fumetto Joe Hill e Gabriel Rodríguez torna in streaming su Netflix ad agosto: ecco il primo teaser trailer italiano di Locke & Key 3.

Tutti i misteri legati alle chiavi saranno risolti nella terza e ultima stagione di Locke & Key, la serie basata sul fumetto omonimo di Joe Hill e Gabriel Rodríguez, ma l'ultima minaccia che i Locke dovranno affrontare sarà anche la più pericolosa. In occasione della Geeked Week 2022, la settimana di panel, anteprime eventi virtuali e molto altro organizzata da Netflix per tutti i fan, il servizio ha diffuso il primo teaser trailer italiano della terza stagione della serie e ne ha svelato la data di uscita: il 10 agosto.

La trama di Locke & Key e cosa ci aspetta nell'ultima stagione

Locke & Key ruota attorno a tre fratelli che, dopo il raccapricciante omicidio del padre, si trasferiscono con la madre nell'antica casa di famiglia in Massachusetts, scoprendo che le chiavi delle sue numerose porte sono magiche e conferiscono a chi le possiede una vasta gamma di poteri e abilità. Scoprono anche che un demone subdolo vuole impossessarsene e non si fermerà davanti a nulla per riuscirci.

Nella seconda stagione, il conflitto tra i Locke e il demone Dodge è sfociato in uno scontro diretto e l'intera città è stata messa a rischio dopo la creazione di una nuova chiave. Fortunatamente, i Locke sono riusciti a reagire creando a loro volta delle chiavi e hanno sconfitto Dodge. Tuttavia, Eden ha usato la chiave eco per riportare in vita il capitano Frederick Gideon, un sanguinario soldato britannico posseduto dal potente primo demone. Secondo la sinossi ufficiale della terza stagione, nei nuovi episodi la famiglia Locke scoprirà "più magia all'interno di Keyhouse, mentre una nuova minaccia - la più pericolosa finora - incombe su Matheson con i suoi piani per le chiavi".