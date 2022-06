Mercoledì: Jenna Ortega nel primo teaser trailer della serie Netflix diretta da Tim Burton

News Serie TV

In occasione della prima giornata di Geeked Week 2022, il servizio di video in streaming ha mostrato le prime immagini dell'attesissima serie tv basata su La famiglia Addams.

Mano, il celebre personaggio de La famiglia Addams, aveva anticipato qualche giorno fa che oggi sarebbe uscito il primo teaser trailer di Mercoledì, la serie Netflix con protagonista la famosa ragazzina che gli appassionati ricorderanno con il volto di Christina Ricci. In questa nuova serie, diretta dal maestro Tim Burton, è interpretata invece da Jenna Ortega (YOU) che vediamo per la prima volta nei panni dell'impertinente ragazzina protagonista nel teaser trailer appena rilasciato in occasione della prima giornata della Geeked Week, l'evento virtuale dedicato a tutti i fan di serie e film di Netflix. Sfortunatamente, per ora dobbiamo accontentarci del teaser, visto che una data di uscita non è stata ancora annunciata.





La trama e il cast di Mercoledì

Scritta dagli ideatori di Smallville Al Gough e Miles Millar, Mercoledì è un dramedy di formazione che esplora gli anni di Mercoledì Addams come studentessa della Nevermore Academy. La serie segue i tentativi della ragazza di padroneggiare le sue abilità psichiche emergenti, di contrastare una mostruosa follia omicida che sta terrorizzando la città e di risolvere lo strano mistero che ha coinvolto i suoi genitori - Gomez e Morticia (Luis Guzmán e Catherine Zeta-Jones) - 25 anni prima, il tutto mentre naviga nelle sue nuove e intricate relazioni alla Nevermore.

Nel cast, tra gli altri, anche la veterana de Il Trono di Spade Gwendoline Christie, Hunter Doohan, Thora Birch, Percy Hynes White, Georgie Farmer e - ultima ma non meno importante - proprio Christina Ricci che apparirà nella serie con un ruolo ancora misterioso.