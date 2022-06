Fate: The Winx Saga presenta Flora! Eccola in una clip in anteprima della stagione 2

News Serie TV

La serie live-action basata su Winx Club tornerà con i nuovi episodi su Netflix in autunno.

Pronti a tornare nell'Oltre Mondo? Netflix ci dà finalmente notizie della seconda stagione di Fate: The Winx Saga, la serie live action basata sul famoso cartone animato creato dall'italiano Iginio Straffi. In occasione dell'evento virtuale dedicato ai fan, la Geeked Week, il servizio di video in streaming ha fatto sapere che i nuovi episodi arriveranno in autunno (ancora non è stata annunciata una data precisa). Se la notizia vi sembra poco ghiotta, forse troverete più interessante una clip in anteprima appena rilasciata che mostra l'arrivo di un personaggio molto atteso: Flora, la fata della natura, interpretata dalla new entry Paulina Chavez (L'universo in espansione di Ashley Garcia). Guardatela qui sotto.





Fate: The Winx Saga, la trama e le anticipazioni della seconda stagione

La prima stagione di Fate: The Winx Saga ha debuttato su Netflix a gennaio 2021. Il teen drama fantasy racconta le avventure di cinque fate che frequentano Alfea, un collegio di magia dell'Oltre Mondo. Mentre imparano a prendere confidenza con i loro poteri, le giovani protagoniste devono affrontare i mostri che minacciano la scuola e tenere a bada anche le questioni tipiche della loro età come l'amore, le rivalità.

Il cast e le new entry

La clip anticipa l'incontro tra Flora e sua cugina Terra (Eliot Salt). L'assenza di Flora era stata molto criticata nella prima stagione dai fan del cartone animato, motivo per cui gli autori hanno deciso di introdurre il personaggio nel secondo ciclo. Ma Flora non sarà l'unica new entry dei nuovi episodi: al cast si sono uniti anche Éanna Hardwicke (Normal People) nei panni di un personaggio di nome Sebastian e Brandon Grace nei panni di un altrettanto misterioso personaggio chiamato Grey. Confermati tanti ritorni tra cui quelli di Abigail Cowen nei panni di Bloom, Hannah van der Westhuysen in quelli di Stella, Precious Mustapha nel ruolo di Aisha, Eliot Salt nei panni di Terra, Elisha Applebaum nel ruolo di Musa, Sadie Soverall nei panni di Beatrix e Freddie Thorp in quelli di Riven. Tornerà anche il team di produzione che include Brian Young come showrunner e produttore esecutivo insieme a Judy Counihan, Kris Thykier, Joanne Lee e Cristiana Buzzelli