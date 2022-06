The Midnight Club: Data e primo teaser della nuova serie horror dell’ideatore di Hill House e Midnight Mass

News Serie TV

Basata sul bestseller di Christopher Pike, la serie sarà disponibile in streaming in autunno.

Netflix ha aperto ufficialmente la porta a una nuova storia di terrore. In occasione della Geeked Week 2022, il servizio streaming ha annunciato che The Midnight Club, nuova serie horror dell'ideatore di The Haunting of Hill House e Midnight Mass Mike Flanagan, sarà disponibile con tutti gli episodi dal 7 ottobre. La notizia è accompagnata da un primo teaser trailer grazie al quale possiamo cominciare a familiarizzare con i vari personaggi.





La trama e il cast di The Midnight Club

Basata su un romanzo YA di Christopher Pike, The Midnight Club è ambientata anche questa volta in una villa dal passato misterioso. La storia ruota attorno a un affiatato gruppo di giovani malati terminali che vivono in un ospizio gestito da una enigmatica dottoressa (interpretata dalla leggenda di Nightmare Heather Langenkamp). Ogni sera a mezzanotte, gli otto membri del Midnight Club si incontrano per raccontare storie inquietanti e per trovare segni del soprannaturale dall'aldilà.

Il resto del cast di The Midnight Club include diverse vecchie conoscenze di quello che viene comunemente chiamato il Flanaganverse e qualche volto nuovo. Si va da Igby Rigney e Annarah Shephard, già incontrati in Midnight Mass, a Aya Furukawa (Il club delle babysitter) e Iman Benson (Alexa & Katie) agli esordienti Adia, Ruth Codd, William Chris Sumpter e Sauriyan Sapkota, che tutti insieme andranno a formare il gruppo di ragazzi al centro della storia. A loro si aggiungono Zach Gilford (Friday Night Lights), Samantha Sloyan (Grey's Anatomy), Matt Biedel (Narcos: Messico), Larsen Thompson, William B. Davis (Upload) e anch'esse da Midnight Mass Crystal Balint e Patricia Drake.