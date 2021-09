Nastri D'Argento Grandi Serie Internazionali 2021: il blue carpet con le nostre interviste

News Serie TV

Sabato 18 settembre si è svolta a Napoli la cerimonia di premiazione dei Nastri D'Argento Grandi Serie Internazionali. Sul blue carpet abbiamo intervistato Salvatore Esposito, Matilda De Angelis, Luca Zingaretti e molti altri.

Sabato, nel teatrino di Corte di Palazzo Reale a Napoli sono stati assegnati i Nastri D'Argento Grandi Serie Internazionali 2021, premi del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani alle più belle serie televisive italiane. Sono stati in molti a ricevere riconoscimenti in questa prima edizione, com'è giusto che sia, perché sono tanti gli attori, i registi e produttori che hanno compreso il senso della serialità e ci hanno regalato produzioni che non hanno nulla da invidiare alle grandi serie USA o inglesi.

I Nastri d'Argento sono andati a una cinquina eccellente formata da L'amica geniale, Gomorra - La Serie, We Are Who We Are, The New Pope e ZeroZeroZero, ad Alessandro Borghi per Suburra - La Serie, a Silvio Orlando per il personaggio del Cardinale Voiello in The Young Pope e The New Pope, a Salvatore Esposito e Marco D'Amore per Gomorra - La Serie, a Stefano Accorsi per 1992, 1993, 1994, a Luca Zingaretti per Il Commissario Montalbano. Riconoscimenti anche per SKAM Italia e per le giovani attrici de L'amica geniale.

Matilda De Angelis si è aggiudicata il Nastro per la performance internazionale dell'anno per The Undoing - Le verità non dette, mentre migliori serie dell'anno sono risultate Petra (con Paola Cortellesi), Il commissario Ricciardi (dai romanzi di Maurizio De Giovanni) e Romulus. Molti dei vincitori sono venuti a Napoli per la cerimonia di premiazione e, prima di accomodarsi nel teatro, hanno sfilato su un blue carpet. C'eravamo anche noi di comingsoon.it e, naturalmente, li abbiamo intervistati.